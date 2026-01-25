Актер Хью Джекман влюбился и готовится к громкой свадьбе

В 2026 году Голливуд может всколыхнуть долгожданна свадьба. По словам инсайдеров, известный актер Хью Джекман сделал предложение звезде Бродвея Саттон Фостер.

Джекман и Фостер хотят создать семью

Как удалось узнать журналистам, влюбленные уже готовятся выйти на новый уровень своих отношений.

Однако сначала они хотят в конце концов устроить все юридические формальности.

Журналисты обращают внимание на то, что Фостер активно пытается ускорить процесс развода со сценаристом Тедом Гриффином, с которым была замужем более 10 лет.

Тем временем Хью Джекман, окончательно завершивший развод с Деборрой-Ли Фернесс в июне прошлого года после 27 лет брака, якобы уже планирует масштабное празднование. По словам приближенных к паре, актер хочет устроить роскошную свадьбу в Нью-Йорке. Поделиться

Согласно данным инсайдеров, на свадьбу могут быть приглашены голливудские звезды, а именно: Николь Кидман, Рассел Кроу, Наоми Уоттс, а роль шафера может достаться давнему другу Джекмана Райану Рейнольдсу.