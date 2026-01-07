Звезду Голливуда Гвинет Пэлтроу уволили из-за скандального развода

По словам известной американской актрисы Гвинет Пэлтроу, ее успешная карьера в Голливуде оказалась под ударом после развода с вокалистом Coldplay Крисом Мартином. Фактически звезду выгнали из съемок фильма.

Гвинет Пэлтроу решилась на откровенное признание

Развод актрисы с певцом Крисом Мартином был очень громким и скандальным.

Гвинет больше не скрывает, что этот период был очень сложным в ее жизни — не только в личной, но и профессиональной.

Как оказалось, режиссеры фильма, в котором Пэлтроу на тот момент снималась, считали ее слишком неустойчивой в своих эмоциях.

Я должна была сняться в фильме сразу после сознательного развода с Крисом, и в прессе было много резких заявлений... Я думаю, дистрибьютор подумал что-то вроде: "Она может быть слишком горячей, чтобы к ней прикасаться" и меня уволили", — призналась Гвинет. Поделиться

Что важно понимать, Пэлтроу уже семь лет строит семью с телевизионным продюсером Брэдом Фелчаком.