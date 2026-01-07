Звезду Голливуда Гвинет Пэлтроу уволили из-за скандального развода

По словам известной американской актрисы Гвинет Пэлтроу, ее успешная карьера в Голливуде оказалась под ударом после развода с вокалистом Coldplay Крисом Мартином. Фактически звезду выгнали из съемок фильма.
Главные тезисы
- Гвинет откровенно рассказала о сложном периоде в своей жизни.
- Однако она не комментирует слухи о возможном разводе с Брэдом Фелчаком.
Гвинет Пэлтроу решилась на откровенное признание
Развод актрисы с певцом Крисом Мартином был очень громким и скандальным.
Гвинет больше не скрывает, что этот период был очень сложным в ее жизни — не только в личной, но и профессиональной.
Как оказалось, режиссеры фильма, в котором Пэлтроу на тот момент снималась, считали ее слишком неустойчивой в своих эмоциях.
Что важно понимать, Пэлтроу уже семь лет строит семью с телевизионным продюсером Брэдом Фелчаком.
Однако недавно сетью начали распространяться слухи о том, что звездная пара оказалась на грани развода — мол, в последнее время они почти не проводят время вместе.
