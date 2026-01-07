Зірку Голлівуду Гвінет Пелтроу звільнили через скандальне розлучення

За словами відомої американської акторки Гвінет Пелтроу, її успішна кар'єра у Голлівуді опинилася під ударом після розлучення з вокалістом Coldplay Крісом Мартіном. Фактично зірку вигнали зі знімань фільму.
Головні тези:
- Гвінет відверто розповіла про складний період у своєму житті.
- Однак вона не коментує чутки про можливе розлучення з Бредом Фелчаком.
Гвінет Пелтроу наважилася на відверте зізнання
Розлучення акторки зі співаком Крісом Мартіном було дуже гучним та скандальним.
Гвінет більше не приховує, що той період був дуже складним у її житті — не лише в особистому, а й також професійному.
Як виявилося, режисери фільму, в якому Пелтроу на той момент знімалася, вважали її аж надто не стійкою у своїх емоціях.
Що важливо розуміти, Пелтроу вже сім років будує родину з телевізійним продюсером Бредом Фелчаком.
Однак нещодавно мережею почали ширитися чутки, що зіркова пара опинилася на межі розлучення — мовляв, останні часом вони майже не проводять час разом.
