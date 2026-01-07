Зірку Голлівуду Гвінет Пелтроу звільнили через скандальне розлучення

За словами відомої американської акторки Гвінет Пелтроу, її успішна кар'єра у Голлівуді опинилася під ударом після розлучення з вокалістом Coldplay Крісом Мартіном. Фактично зірку вигнали зі знімань фільму.

Гвінет Пелтроу наважилася на відверте зізнання

Розлучення акторки зі співаком Крісом Мартіном було дуже гучним та скандальним.

Гвінет більше не приховує, що той період був дуже складним у її житті — не лише в особистому, а й також професійному.

Як виявилося, режисери фільму, в якому Пелтроу на той момент знімалася, вважали її аж надто не стійкою у своїх емоціях.

Я мала знятися у фільмі одразу після свідомого розлучення з Крісом, і в пресі було багато різких заяв... Я думаю, дистриб'ютор подумав щось на кшталт: "Вона може бути занадто гарячою, щоб до неї торкатися" і мене звільнили", — зізналася Гвінет. Поширити

Що важливо розуміти, Пелтроу вже сім років будує родину з телевізійним продюсером Бредом Фелчаком.