Актор Г’ю Джекман закохався та готується до гучного весілля

У 2026 році Голлівуд може сколихнути довгоочікуване весілля. За словами інсайдерів, відомий актор Г’ю Джекман освідчився зірці Бродвею Саттон Фостер.
Головні тези:
- Актор планує запросити на урочистість голлівудських зірок.
- Роль шафера може дістатися давньому другові Джекмана Раяну Рейнольдсу.
Джекман і Фостер хочуть створити родину
Як вдалося дізнатися журналістам, закохані уже готуються вийти на новий рівень своїх стосунків.
Однак спочатку вони хочуть врешті-решт уладнати всі юридичні формальності.
Журналісти звертають увагу на те, що Фостер активно намагається прискорити процес розлучення зі сценаристом Тедом Ґріффіном, з яким була одружена понад 10 років.
Згідно з даними інсайдерів, на весілля можуть бути запрошені голлівудські зірки, а саме: Ніколь Кідман, Рассел Кроу, Наомі Воттс, а роль шафера може дістатися давньому другові Джекмана Раяну Рейнольдсу.
Ні для кого не секрет, що для Джекмана гроші не є проблемою, оскільки він хоче зробити це весілля масштабним та неповторним.
