Актор Г’ю Джекман закохався та готується до гучного весілля

У 2026 році Голлівуд може сколихнути довгоочікуване весілля. За словами інсайдерів, відомий актор Г’ю Джекман освідчився зірці Бродвею Саттон Фостер.

Джекман і Фостер хочуть створити родину

Як вдалося дізнатися журналістам, закохані уже готуються вийти на новий рівень своїх стосунків.

Однак спочатку вони хочуть врешті-решт уладнати всі юридичні формальності.

Журналісти звертають увагу на те, що Фостер активно намагається прискорити процес розлучення зі сценаристом Тедом Ґріффіном, з яким була одружена понад 10 років.

Тим часом Г'ю Джекман, який остаточно завершив розлучення з Деборрою-Лі Фернесс у червні минулого року року після 27 років шлюбу, нібито вже планує масштабне святкування. За словами наближених до пари, актор хоче влаштувати розкішне весілля в Нью-Йорку.

Згідно з даними інсайдерів, на весілля можуть бути запрошені голлівудські зірки, а саме: Ніколь Кідман, Рассел Кроу, Наомі Воттс, а роль шафера може дістатися давньому другові Джекмана Раяну Рейнольдсу.