Зірка Голлівуду Геллі Беррі виходить заміж — відео

Американська акторка Геллі Беррі вперше офіційно підтвердила, що врешті-решт готується до весілля зі своїм обранцем музикантом Ван Гантом.
Головні тези:
- Для Геллі Беррі це буде вже четвертий шлюб.
- Вона похизувалася каблучкою та не приховувала своїх щирих емоцій.
Геллі Беррі знову наречена
Стосунки зірки Голлівуду тривалий час були у центрі уваги фанатів, адже активно ширилися чутки, що вона відмовилися вийти заміж за свого бойфренда.
Однак зірка заперечила вигадки ЗМІ — весілля буде.
Геллі 6 років поспіль будувала стосунки з музикантом Ван Гантом, а тепер готується стати його законною дружиною.
Що важливо розуміти, для акторки це буде вже четвертий шлюб.
Другим чоловіком Беррі став музикант Ерік Бене.
Згодом серце зірки підкорив Олів'є Мартінес — 13 років тому у них народився син.
