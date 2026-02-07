Зірка Голлівуду Геллі Беррі виходить заміж — відео
Зірка Голлівуду Геллі Беррі виходить заміж — відео

Геллі Беррі знову наречена
Джерело:  online.ua

Американська акторка Геллі Беррі вперше офіційно підтвердила, що врешті-решт готується до весілля зі своїм обранцем музикантом Ван Гантом.

Головні тези:

  • Для Геллі Беррі це буде вже четвертий шлюб.
  • Вона похизувалася каблучкою та не приховувала своїх щирих емоцій.

Стосунки зірки Голлівуду тривалий час були у центрі уваги фанатів, адже активно ширилися чутки, що вона відмовилися вийти заміж за свого бойфренда.

Однак зірка заперечила вигадки ЗМІ — весілля буде.

Фото: facebook.com/HalleBerry

Геллі 6 років поспіль будувала стосунки з музикантом Ван Гантом, а тепер готується стати його законною дружиною.

Що ж, існує певна плутанина щодо того, що він пропонував мені одружитися, а я сказала "ні". Але це не так. Я не говорила "ні". Ми просто не призначили дати", — пояснила Беррі та похизувалася своє обручкою.

Що важливо розуміти, для акторки це буде вже четвертий шлюб.

Своє перше весілля Геллі зіграла з бейсболістом Девідом Джастісом.

Другим чоловіком Беррі став музикант Ерік Бене.

Згодом серце зірки підкорив Олів'є Мартінес — 13 років тому у них народився син.

