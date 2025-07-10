Білецький і Даниленко відзначають річницю шлюбу

Журналістка Тетяна Даниленко і командир Третього армійського корпусу, легендарний військовик Андрій Білецький відзначають 10 липня річницю шлюбу.
Головні тези:
- Тетяна Даниленко та Андрій Білецький відзначають 10 річницю шлюбу, святкуючи її разом зі своїм синочком Северином.
- Подружжя планувало весілля на 2022 рік, але через складне політичне та військове становище в країні вони вирішили взяти шлюб та розписатися швидко та скромно.
- Тетяна Даниленко поділилася спогадами про той день, коли разом з чоловіком вирішили зареєструвати шлюб.
Білецький і Даниленко святкують річницю шлюбу
Щемкі світлини з чоловіком опублікувала у Фейсбуці сама Тетяна.
Тетяна пригадала, що саме весілля з вінчанням пара “наївно запланувала на 2022-ий”.
Тетяна і Андрій виховують синочка Северина, який народився у 2022 році.
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