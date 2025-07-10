Білецький і Даниленко відзначають річницю шлюбу
Категорія
Шоу-бізнес
Дата публікації

Білецький і Даниленко відзначають річницю шлюбу

Білецький
Джерело:  online.ua

Журналістка Тетяна Даниленко і командир Третього армійського корпусу, легендарний військовик Андрій Білецький відзначають 10 липня річницю шлюбу. 

 

Головні тези:

  • Тетяна Даниленко та Андрій Білецький відзначають 10 річницю шлюбу, святкуючи її разом зі своїм синочком Северином.
  • Подружжя планувало весілля на 2022 рік, але через складне політичне та військове становище в країні вони вирішили взяти шлюб та розписатися швидко та скромно.
  • Тетяна Даниленко поділилася спогадами про той день, коли разом з чоловіком вирішили зареєструвати шлюб.

Білецький і Даниленко святкують річницю шлюбу

Щемкі світлини з чоловіком опублікувала у Фейсбуці сама Тетяна.

А в нас із цим хлопцем річниця весілля. Точніше — формального шлюбу. Бо тоді ми просто прокинулися зранку і пішли в одну з тих контор, де розписують швидко і без особливих церемоній. Але це все одно було хвилююче.

Тетяна Даниленко

Тетяна Даниленко

Журналістка

Тетяна пригадала, що саме весілля з вінчанням пара “наївно запланувала на 2022-ий”.

Літо, коли ми побралися, було непростим для фронту і здавалося, що робити свято недоречно. Хто ж знав, що це ще була не війна…

Андрій Білецький і його син Северин

Тетяна і Андрій виховують синочка Северина, який народився у 2022 році.

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