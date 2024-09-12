"Шлюб онлайн". Сотні українських пар одружились через "Дію"

За інформацією віцепрем'єр-міністра та міністра з цифрової трансформації Михайла Федорова, сотні українських пар вже скористались функцією "Шлюб онлайн" у застосунку “Дія”.
Що відомо про перші результати застосунку "Шлюб онлайн"
Федоров зазначив, що протягом перших трьох днів роботи сервісу було подано понад 1 тис 200 заявок на одруження, а з моменту початку бета-тестування у застосунку “Дія” вже оформили одруження майже 200 українських пар.
Федоров зазначив, що Україна стала першою країною, що запустила комплексну послугу щодо проведення в режимі онлайн всього циклу одруження – від пропозиції та церемонії в “Дії” до підпису актового запису й доставки свідоцтва про шлюб.
За його словами, для участі у бета-тестуванні онлайн-одруження в “Дії” зареєструвались 2,5 тис пар.
Вони стали першими українцями, які вирішили оформити шлюб у застосунку. Зокрема, серед них є військові, закохані, які перебувають на відстані один від одного, а також українці, яких цікавлять технології і вони прагнуть перевірити ефективність роботи нового застосунку.
Як оформити шлюб у “Дії”
Він додав, що під час запуску функції “Шлюб-онлайн” у “Дії” планувалось повністю дозволити проведення циклу одруження в онлайн.
Наразі, як підкреслив міністр, достатньо зайти у “Дію”, обрати розділ “Сервіси” та знайти послугу “Шлюб-онлайн”.
Для оформлення шлюбу у “Дії” необхідно пройти авторизацію у застосунку, вибрати у розділі сервісів “Шлюб-онлайн” та оформити заяву про шлюб.
Після цього необхідно заповнити заяву щодо реєстрації шлюбу, обрати дату та час, а також сплатити адмінзбір та вказати адресу, куди доставити свідоцтво після одруження.
Заява засвідчується за допомогою функції “Дія. Підпис”.
В обрану дату весілля вам потрібно під'єднатися по відеоконференції в Дії, щоб стати чоловіком та дружиною.
Сам процес одруження відбувається з використанням платформи відеозв'язку Webex від Cisco.
А церемонію проводить працівник цифрового офісу ДРАЦСу, який Мін'юст створив для надання електронних послуг.
Після того як сказали "Так", засвідчуєте актовий запис про шлюб Дія.Підписом, він підтягнеться в Дію.
Свідоцтво про реєстрацію шлюбу можна замовити доставкою Укрпошти за адресою чи забрати у відділенні.
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