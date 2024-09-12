"Шлюб онлайн". Сотні українських пар одружились через "Дію"

За інформацією віцепрем'єр-міністра та міністра з цифрової трансформації Михайла Федорова, сотні українських пар вже скористались функцією "Шлюб онлайн" у застосунку “Дія”.

Що відомо про перші результати застосунку "Шлюб онлайн"

Федоров зазначив, що протягом перших трьох днів роботи сервісу було подано понад 1 тис 200 заявок на одруження, а з моменту початку бета-тестування у застосунку “Дія” вже оформили одруження майже 200 українських пар.

Цього тижня в Дії повноцінно запрацював сервіс "Шлюб онлайн". У кілька кліків українці можуть подати заяву й пройти повний цикл одруження в застосунку, перебуваючи як в одному приміщення, так і в різних містах чи країнах. Лише за перші три доби роботи сервісу ми отримали понад 1 тис 200 заяв про одруження в застосунку, а з початку бета-тестування через Дію вже одружилося майже 200 пар, - наголосив міністр. Поширити

Федоров зазначив, що Україна стала першою країною, що запустила комплексну послугу щодо проведення в режимі онлайн всього циклу одруження – від пропозиції та церемонії в “Дії” до підпису актового запису й доставки свідоцтва про шлюб.

Інші країни намагалися впровадити онлайн-шлюб. Зокрема, у деяких штатах США чи в еміратах ОАЕ дозволяли одруження по відеоконференції. Такі можливості відкрили під час пандемії, коли люди не могли бути фізично разом через обмеження. Однак комплексну послугу Україна запустила першою, - підкреслив міністр. Поширити

За його словами, для участі у бета-тестуванні онлайн-одруження в “Дії” зареєструвались 2,5 тис пар.

Вони стали першими українцями, які вирішили оформити шлюб у застосунку. Зокрема, серед них є військові, закохані, які перебувають на відстані один від одного, а також українці, яких цікавлять технології і вони прагнуть перевірити ефективність роботи нового застосунку.

Ми дивилися, як працює послуга, що можна вдосконалити чи пришвидшити. Загалом ще на етапі тестування переконалися, що сервіс працює: як і планувалося, взаємодії реєстрів та платформи відеозв'язку відпрацювали чітко й ефективно. Звичайно, були випадки, коли через хвилювання хтось із молодят забував пароль від Дія.Підпису чи зв'язок був не зовсім стабільним під час знеструмлень. Однак кожна з пар сказала своє диджитал-"так", - підкреслив Федоров. Поширити

Як оформити шлюб у “Дії”

Він додав, що під час запуску функції “Шлюб-онлайн” у “Дії” планувалось повністю дозволити проведення циклу одруження в онлайн.

Наразі, як підкреслив міністр, достатньо зайти у “Дію”, обрати розділ “Сервіси” та знайти послугу “Шлюб-онлайн”.

У вашої коханої чи коханого є 14 днів на те, щоб відповісти вам "Так" чи відхилити пропозицію. Усього за дві доби роботи послуги українці зробили понад 416 тисяч пропозицій. Із них – понад 49 тисяч були прийняті, - пояснює міністр. Поширити

Для оформлення шлюбу у “Дії” необхідно пройти авторизацію у застосунку, вибрати у розділі сервісів “Шлюб-онлайн” та оформити заяву про шлюб.

Після цього необхідно заповнити заяву щодо реєстрації шлюбу, обрати дату та час, а також сплатити адмінзбір та вказати адресу, куди доставити свідоцтво після одруження.

Заява засвідчується за допомогою функції “Дія. Підпис”.

Поки ви робите кілька кліків, паралельно перевіряється інформація в ДРАЦС про відсутність шлюбу, вільні дати, а також підтягуються відомості з паспорта, які містяться в Єдиному державному демографічному реєстрі, - зазначає Федоров. Поширити

В обрану дату весілля вам потрібно під'єднатися по відеоконференції в Дії, щоб стати чоловіком та дружиною.

Сам процес одруження відбувається з використанням платформи відеозв'язку Webex від Cisco.

А церемонію проводить працівник цифрового офісу ДРАЦСу, який Мін'юст створив для надання електронних послуг.

Після того як сказали "Так", засвідчуєте актовий запис про шлюб Дія.Підписом, він підтягнеться в Дію.

Свідоцтво про реєстрацію шлюбу можна замовити доставкою Укрпошти за адресою чи забрати у відділенні.