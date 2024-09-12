По информации вице-премьер-министра и министра по цифровой трансформации Михаила Федорова, сотни украинских пар уже воспользовались функцией "Брак онлайн" в приложении "Дия".
Главные тезисы
- Сотни украинских пар воспользовались функцией 'Брак онлайн' в приложении “Дия”, оформив более 200 заявок на женитьбу
- Украина стала первой страной, запустившей комплексную услугу проведения цикла бракосочетания онлайн через приложение “Дия”
- В приложении “Дия” украинцы могут подать заявление на брак, выбрать дату свадьбы, оплатить админсбор и провести церемонию по видеосвязи
- Оформление брака в “Дие” включает проверку информации о браке, свободные даты, а также предоставление свидетельства о браке через доставку Укрпочты
- Церемония бракосочетания в онлайн-режиме проходит с использованием платформы видеосвязи Webex от Cisco, проводится работниками цифрового офиса ДРАЦСа
Что известно о первых результатах приложения "Брак онлайн"
Федоров отметил, что в течение первых трех дней работы сервиса было подано более 1 тыс 200 заявок на женитьбу, а с момента начала бета-тестирования в приложении "Дия" уже оформили женитьбу почти 200 украинских пар.
Федоров отметил, что Украина стала первой страной, запустившей комплексную услугу по проведению в режиме онлайн всего цикла бракосочетания — от предложения и церемонии в Действии до подписи актовой записи и доставки свидетельства о браке.
По его словам, для участия в бета-тестировании онлайн-женитьбы в "Дие" зарегистрировались 2,5 тыс. пар.
Они стали первыми украинцами, решившими оформить брак в приложении. В частности, среди них есть военные, влюбленные, находящиеся на расстоянии друг от друга, а также украинцы, интересующиеся технологиями и стремящиеся проверить эффективность работы нового приложения.
Как оформить брак в “Дие”
Он добавил, что при запуске функции Брак-онлайн в “Дие” планировалось полностью разрешить проведение цикла бракосочетания в онлайн.
Сейчас, как подчеркнул министр, достаточно зайти в “Дие”, выбрать раздел Сервисы и найти услугу Брак-онлайн.
Для оформления брака в “Дие” необходимо пройти авторизацию в приложении, выбрать в разделе сервисов Брак-онлайн и оформить заявление о браке.
После этого необходимо заполнить заявление о регистрации брака, выбрать дату и время, а также уплатить админсбор и указать адрес, куда доставить свидетельство после женитьбы.
Заявление удостоверяется с помощью функции “Дия. Подпись”.
В выбранную дату свадьбы вам нужно подключиться по видеоконференции в “Дие”, чтобы стать мужем и женой.
Сам процесс бракосочетания происходит с использованием платформы видеосвязи Webex от Cisco.
А церемонию проводит работник цифрового офиса ДРАЦСа, созданного Минюстом для предоставления электронных услуг.
После того как сказали "Да", удостоверяете актовую запись о браке Действие. Подписью, она подтянется в Действие.
Свидетельство о регистрации брака можно заказать по доставке Укрпочты по адресу или забрать в отделении.
Больше по теме
- Категория
- Технологии
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-