По информации вице-премьер-министра и министра по цифровой трансформации Михаила Федорова, сотни украинских пар уже воспользовались функцией "Брак онлайн" в приложении "Дия".

Что известно о первых результатах приложения "Брак онлайн"

Федоров отметил, что в течение первых трех дней работы сервиса было подано более 1 тыс 200 заявок на женитьбу, а с момента начала бета-тестирования в приложении "Дия" уже оформили женитьбу почти 200 украинских пар.

На этой неделе в действии полноценно заработал сервис "Брак онлайн". В несколько кликов украинцы могут подать заявление и пройти полный цикл бракосочетания в приложении, находясь как в одном помещении, так и в разных городах или странах. Только за первые трое суток работы сервиса мы получили более 1 тыс 200 заявлений о браке в приложении, а с начала бета-тестирования через “Дию” уже женилось почти 200 пар, — подчеркнул министр. Поделиться

Федоров отметил, что Украина стала первой страной, запустившей комплексную услугу по проведению в режиме онлайн всего цикла бракосочетания — от предложения и церемонии в Действии до подписи актовой записи и доставки свидетельства о браке.

Другие страны пытались ввести онлайн-брак. В частности, в некоторых штатах США или в эмиратах ОАЭ разрешали женитьбу по видеоконференции. Такие возможности открыли во время пандемии, когда люди не могли быть физически вместе из-за ограничений. Однако комплексную услугу Украина запустила первой, — подчеркнул министр. Поделиться

По его словам, для участия в бета-тестировании онлайн-женитьбы в "Дие" зарегистрировались 2,5 тыс. пар.

Они стали первыми украинцами, решившими оформить брак в приложении. В частности, среди них есть военные, влюбленные, находящиеся на расстоянии друг от друга, а также украинцы, интересующиеся технологиями и стремящиеся проверить эффективность работы нового приложения.

Мы смотрели, как работает услуга, что можно усовершенствовать или ускорить. В целом, еще на этапе тестирования убедились, что сервис работает: как и планировалось, взаимодействия реестров и платформы видеосвязи отработали четко и эффективно. Конечно, были случаи, когда из-за волнения кто-то из молодоженов забывал пароль от Действия. Подписи или связь были не совсем стабильны во время обесточений. Однако каждая из пар сказала свое диджитал-"да", — подчеркнул Федоров. Поделиться

Как оформить брак в “Дие”

Он добавил, что при запуске функции Брак-онлайн в “Дие” планировалось полностью разрешить проведение цикла бракосочетания в онлайн.

Сейчас, как подчеркнул министр, достаточно зайти в “Дие”, выбрать раздел Сервисы и найти услугу Брак-онлайн.

Ваш любимый или любимый есть 14 дней на то, чтобы ответить вам "Да" или отклонить предложение. Всего за двое суток работы услуги украинцы сделали более 416 тыс предложений. Из них более 49 тыс были приняты, — объясняет министр. Поделиться

Для оформления брака в “Дие” необходимо пройти авторизацию в приложении, выбрать в разделе сервисов Брак-онлайн и оформить заявление о браке.

После этого необходимо заполнить заявление о регистрации брака, выбрать дату и время, а также уплатить админсбор и указать адрес, куда доставить свидетельство после женитьбы.

Заявление удостоверяется с помощью функции “Дия. Подпись”.

Пока вы делаете несколько кликов, параллельно проверяется информация в ДРАЦС об отсутствии брака, свободные даты, а также подтягиваются сведения из паспорта, содержащиеся в Едином государственном демографическом реестре, отмечает Федоров. Поделиться

В выбранную дату свадьбы вам нужно подключиться по видеоконференции в “Дие”, чтобы стать мужем и женой.

Сам процесс бракосочетания происходит с использованием платформы видеосвязи Webex от Cisco.

А церемонию проводит работник цифрового офиса ДРАЦСа, созданного Минюстом для предоставления электронных услуг.

После того как сказали "Да", удостоверяете актовую запись о браке Действие. Подписью, она подтянется в Действие.

Свидетельство о регистрации брака можно заказать по доставке Укрпочты по адресу или забрать в отделении.