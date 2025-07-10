Билецкий и Даниленко отмечают годовщину бракосочетания
Категория
Шоу-бизнес
Дата публикации

Билецкий и Даниленко отмечают годовщину бракосочетания

Билецкий
Читати українською
Источник:  online.ua

Журналистка Татьяна Даниленко и командир Третьего армейского корпуса, легендарный военный Андрей Билецкий отмечают 10 июля годовщину бракосочетания.

 

Главные тезисы

  • Татьяна Даниленко и Андрей Билецкий отмечают годовщину брака 10 июля.
  • Они содержат информацию о своем браке и семейной жизни в социальных сетях.
  • У пары есть сын Северин, который родился в 2022 году.

Билецкий и Даниленко празднуют годовщину брака

Милые фотографии с мужем опубликовала в Фейсбуке сама Татьяна.

А у нас с этим парнем годовщина свадьбы. Точнее — формального брака. Ибо мы просто проснулись утром и пошли в одну из тех контор, где расписывают быстро и без особых церемоний. Но это все равно было волнительно.

Татьяна Даниленко

Татьяна Даниленко

Журналистка

Татьяна вспомнила, что саму свадьбу с венчанием пара "наивно запланировала на 2022-й".

Лето, когда мы обручились, было непростым для фронта и казалось, что делать праздник неуместно. Кто же знал, что это еще не была война…

Андрей Билецкий и его сын Северин

Татьяна и Андрей воспитывают сынишку Северина, родившегося в 2022 году.

Больше по теме

Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Белецкий назвал новое преимущество ВСУ возле Бахмута
Андрей Билецкий
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Украина первой в мире запустила процедуру онлайн-брака. Как жениться в Дие
Михаил Федоров
Брак
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
"Брак онлайн". Сотни украинских пар женились через "Дию"
Михаил Федоров
Брак-онлайн

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?