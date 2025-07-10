Билецкий и Даниленко отмечают годовщину бракосочетания

Журналистка Татьяна Даниленко и командир Третьего армейского корпуса, легендарный военный Андрей Билецкий отмечают 10 июля годовщину бракосочетания.
Главные тезисы
- Татьяна Даниленко и Андрей Билецкий отмечают годовщину брака 10 июля.
- Они содержат информацию о своем браке и семейной жизни в социальных сетях.
- У пары есть сын Северин, который родился в 2022 году.
Билецкий и Даниленко празднуют годовщину брака
Милые фотографии с мужем опубликовала в Фейсбуке сама Татьяна.
Татьяна вспомнила, что саму свадьбу с венчанием пара "наивно запланировала на 2022-й".
Татьяна и Андрей воспитывают сынишку Северина, родившегося в 2022 году.
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