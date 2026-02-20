2010-ті повертаються. Міленіали знову захоплюють світ моди і стилю

Ні для кого не секрет, що мода — явище циклічне. Однак для багатьох людей стало несподіванкою те, що подіуми New York Fashion Week знову підкорюють моделі в образах з 2010-х років. На тлі останніх подій експерти дійшли висновку, що естетика минулого десятиліття знову захоплює світ моди разом з її головними представниками — міленіали.
Головні тези:
- Новий стиль, який фактично переосмислює моду минулого, отримав символічну назву millennialcore.
- Він став логічною відповіддю на ностальгію людства за безтурботним життям.
Стиль міленіалів знову підкорює модні подіуми
Міленіали (покоління Y) — це люди, народжені приблизно з 1981 по 1996 рік, які стали містком між аналоговою та цифровою епохами.
Їхні ключові характеристики чудово відомі представникам інших поколінь.
Це не лише висока цифрова грамотність, а й масштабні амбіції, прагненням до самореалізації, вміння поєднувати особисте життям з кар'єрою (work-life balance), та феноменальна загадкова здатність виглядати молодше своїх років.
Про культовий стиль міленіалів також досі ширяться легенди. Можливо, саме тому він знову зміг привернути до себе увагу відомих модельєрів.
Що цікаво, цей стиль уже встигли охрестити як millennialcore.
До нової хвилі одразу долучилися такі бренди яе Coach, 7 For All Mankind, Proenza Schouler, Tory Burch та Ralph Lauren.
Тепер на великх подіумах дедалі частіше можна бачити джинсові куртки, мініспідниці та культові skinny jeans, які, як відомо, асоціюються лише з поколіннями міленіалів.
Усе, що відбувається, пояснити доволі просто — світ накрила нова хвиля ностальгії за життя, яке було до пандемії коронавірусу та повномасштабної російсько-української війни у центрі Європи.
