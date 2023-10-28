23 года подряд. 77-летняя львовянка установила рекорд по написанию радиодиктантов
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23 года подряд. 77-летняя львовянка установила рекорд по написанию радиодиктантов

Национальный Реестр Рекордов Украины
Христина Гоянюк
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Христина Гоянюк стала рекордсменкой Украины по наибольшему количеству написанных ежегодных радиодиктантов национального единства. Львовянка пишет их уже 23 года подряд.

Львовянка установила рекорд Украины

77-летняя львовянка Христина Гоянюк стала рекордсменкой Украины по наибольшему количеству написанных ежегодных радиодиктантов национального единства.

Она пишет их уже 23 года и не пропустила ни одного с 2000 года.

Об этом сообщил Национальный реестр рекордов Украины.

Невероятная госпожа Христина Гоянюк! Говорит, что даже в свой день рождения она не ждет так, как радиодиктант национального единства. Ее тексты по уровню грамотности – одни из лучших в стране, – говорят в реестре.

В 2020 году госпожа Гоянюк была единственной участницей, написавшей радиодиктант без ошибки. Также она выиграла в 2022 году.

Вы, должно быть, подумали: "Ну точно, - учительница украинского языка!" Нет, Христина Гоянюк – врач-бактериолог.

Она готовится к диктантам так, как в защиту докторской диссертации: перечитывает новые правила правописания, пересматривает словари, консультируется с учителями украинского языка, – добавляют в Реестре.

Радиодиктант национального единства 2023 года

Нынешний радиодиктант национального единства, который писали 27 октября, назывался "Дороги Украины".

Его автором стала украинская поэтесса и переводчица Екатерина Калитко.

К методической работе над текстом также присоединилась языковед, доктор филологических наук Лариса Масенко.

Актер театра и кино Алексей Гнатковский, сыгравший Ивана Довбуша в фильме "Довбуш", читал текст радиодиктанта.

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