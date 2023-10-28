23 года подряд. 77-летняя львовянка установила рекорд по написанию радиодиктантов

Христина Гоянюк стала рекордсменкой Украины по наибольшему количеству написанных ежегодных радиодиктантов национального единства. Львовянка пишет их уже 23 года подряд.

Львовянка установила рекорд Украины

77-летняя львовянка Христина Гоянюк стала рекордсменкой Украины по наибольшему количеству написанных ежегодных радиодиктантов национального единства.

Она пишет их уже 23 года и не пропустила ни одного с 2000 года.

Об этом сообщил Национальный реестр рекордов Украины.

Невероятная госпожа Христина Гоянюк! Говорит, что даже в свой день рождения она не ждет так, как радиодиктант национального единства. Ее тексты по уровню грамотности – одни из лучших в стране, – говорят в реестре. Поделиться

В 2020 году госпожа Гоянюк была единственной участницей, написавшей радиодиктант без ошибки. Также она выиграла в 2022 году.

Вы, должно быть, подумали: "Ну точно, - учительница украинского языка!" Нет, Христина Гоянюк – врач-бактериолог. Поделиться

Она готовится к диктантам так, как в защиту докторской диссертации: перечитывает новые правила правописания, пересматривает словари, консультируется с учителями украинского языка, – добавляют в Реестре. Поделиться

Радиодиктант национального единства 2023 года

Нынешний радиодиктант национального единства, который писали 27 октября, назывался "Дороги Украины".

Его автором стала украинская поэтесса и переводчица Екатерина Калитко.

К методической работе над текстом также присоединилась языковед, доктор филологических наук Лариса Масенко.

Актер театра и кино Алексей Гнатковский, сыгравший Ивана Довбуша в фильме "Довбуш", читал текст радиодиктанта.