23 года подряд. 77-летняя львовянка установила рекорд по написанию радиодиктантов

Христина Гоянюк стала рекордсменкой Украины по наибольшему количеству написанных ежегодных радиодиктантов национального единства. Львовянка пишет их уже 23 года подряд.
Львовянка установила рекорд Украины
77-летняя львовянка Христина Гоянюк стала рекордсменкой Украины по наибольшему количеству написанных ежегодных радиодиктантов национального единства.
Она пишет их уже 23 года и не пропустила ни одного с 2000 года.
Об этом сообщил Национальный реестр рекордов Украины.
В 2020 году госпожа Гоянюк была единственной участницей, написавшей радиодиктант без ошибки. Также она выиграла в 2022 году.
Радиодиктант национального единства 2023 года
Нынешний радиодиктант национального единства, который писали 27 октября, назывался "Дороги Украины".
Его автором стала украинская поэтесса и переводчица Екатерина Калитко.
К методической работе над текстом также присоединилась языковед, доктор филологических наук Лариса Масенко.
Актер театра и кино Алексей Гнатковский, сыгравший Ивана Довбуша в фильме "Довбуш", читал текст радиодиктанта.
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