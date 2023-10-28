23 роки поспіль. 77-річна львів’янка встановила рекорд з написання радіодиктантів
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23 роки поспіль. 77-річна львів’янка встановила рекорд з написання радіодиктантів

Національний Реєстр Рекордів України
Христина Гоянюк

Христина Гоянюк стала рекордсменкою України з найбільшої кількості написаних щорічних радіодиктантів національної єдності. Львів’янка пише їх уже 23 роки поспіль. 

Львів’янка встановила рекорд України

77-річна львів’янка Христина Гоянюк стала рекордсменкою України з найбільшої кількості написаних щорічних радіодиктантів національної єдності.

Вона пише їх уже 23 роки поспіль і не пропустила жодного з 2000 року.

Про це повідомив Національний реєстр рекордів України.

Неймовірна пані Христина Гоянюк ! Каже, що навіть свого дня народження вона не чекає так, як радіодиктанту національної єдності. Її тексти за рівнем грамотності – одні з найкращих в країні, – кажуть у реєстрі.

У 2020 році пані Гоянюк була єдиною учасницею, яка написала радіодиктант без жодної помилки. Також вона перемогла у 2022 році.

Ви, мабуть, подумали: "Ну точно, – вчителька української мови!" Ні, Христина Гоянюк – лікарка-бактеріолог.

Вона готується до диктантів так, мов на захист докторської дисертації: перечитує нові правила правопису, переглядає словники, консультується з вчителями української мови, – додають у реєстрі.

Радіодиктант національної єдності 2023 року

Цьогорічний радіодиктант національної єдності, який писали 27 жовтня, називався "Дороги України".

Його авторкою стала українська поетеса та перекладачка Катерина Калитко.

До методичної роботи над текстом також долучилася мовознавиця, докторка філологічних наук Лариса Масенко.

Актор театру та кіно Олексій Гнатковський, який зіграв Івана Довбуша у фільмі "Довбуш", читав текст радіодиктанту.

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