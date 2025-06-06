3 украинских вуза попали во Всемирный рейтинг университетов

Три украинских вуза попали во Всемирный рейтинг университетов (CWUR, The Center for World University Rankings). Что важно понимать, в список вошли две тысячи высших учебных заведений со всего мира.
Главные тезисы
- Институт математики НАН Украины, Киевский национальный университет им. Т. Шевченко и Харьковский физико-технический институт попали в топ-2000 университетов мира.
- Лучшие университеты мира по версии рейтинга CWUR – американские вузы.
Как выглядит в этом году Мировой рейтинг университетов
Стоит отметить, что в престижный рейтинг попали следующие украинские университеты:
Институт математики НАН Украины (1262 место);
Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко (1535 место);
Харьковский физико-технический институт (1543 место).
Что также примечательно, в этом году триумфаторами рейтинга стали американские вузы. Так выглядит тройка самых лучших:
Гарвардский университет;
Массачусетский технологический институт;
Университет Стэнфорда.
Кроме того, указано, что одними из лучших признали самые известные университеты Великобритании — Кембриджский и Оксфордский. Они оказались на 4 и 5 местах соответственно.
В последние 13 лет CWUR публикует единый академический рейтинг мировых университетов. Их оценивают по нескольким критериям:
качество образования;
качество преподавательского состава (количество преподавателей, получивших высшие академические знаки отличия);
возможности трудоустройства и профессиональный успех выпускников;
научная работа (проведение и результаты исследований, количество научных статей, публикации в известных научных журналах и цитирование).
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