3 украинских вуза попали во Всемирный рейтинг университетов

Три украинских вуза попали во Всемирный рейтинг университетов (CWUR, The Center for World University Rankings). Что важно понимать, в список вошли две тысячи высших учебных заведений со всего мира.

Как выглядит в этом году Мировой рейтинг университетов

Стоит отметить, что в престижный рейтинг попали следующие украинские университеты:

Институт математики НАН Украины (1262 место); Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко (1535 место); Харьковский физико-технический институт (1543 место).

Что также примечательно, в этом году триумфаторами рейтинга стали американские вузы. Так выглядит тройка самых лучших:

Гарвардский университет;

Массачусетский технологический институт;

Университет Стэнфорда.

Кроме того, указано, что одними из лучших признали самые известные университеты Великобритании — Кембриджский и Оксфордский. Они оказались на 4 и 5 местах соответственно.

В последние 13 лет CWUR публикует единый академический рейтинг мировых университетов. Их оценивают по нескольким критериям: