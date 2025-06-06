3 украинских вуза попали во Всемирный рейтинг университетов
Категория
Культура
Дата публикации

3 украинских вуза попали во Всемирный рейтинг университетов

Как выглядит в этом году Мировой рейтинг университетов
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Источник:  online.ua

Три украинских вуза попали во Всемирный рейтинг университетов (CWUR, The Center for World University Rankings). Что важно понимать, в список вошли две тысячи высших учебных заведений со всего мира.

Главные тезисы

  • Институт математики НАН Украины, Киевский национальный университет им. Т. Шевченко и Харьковский физико-технический институт попали в топ-2000 университетов мира.
  • Лучшие университеты мира по версии рейтинга CWUR – американские вузы.

Как выглядит в этом году Мировой рейтинг университетов

Стоит отметить, что в престижный рейтинг попали следующие украинские университеты:

  1. Институт математики НАН Украины (1262 место);

  2. Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко (1535 место);

  3. Харьковский физико-технический институт (1543 место).

Что также примечательно, в этом году триумфаторами рейтинга стали американские вузы. Так выглядит тройка самых лучших:

  • Гарвардский университет;

  • Массачусетский технологический институт;

  • Университет Стэнфорда.

Кроме того, указано, что одними из лучших признали самые известные университеты Великобритании — Кембриджский и Оксфордский. Они оказались на 4 и 5 местах соответственно.

В последние 13 лет CWUR публикует единый академический рейтинг мировых университетов. Их оценивают по нескольким критериям:

  • качество образования;

  • качество преподавательского состава (количество преподавателей, получивших высшие академические знаки отличия);

  • возможности трудоустройства и профессиональный успех выпускников;

  • научная работа (проведение и результаты исследований, количество научных статей, публикации в известных научных журналах и цитирование).

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