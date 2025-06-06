3 українські виші потрапили до Світового рейтингу університетів
Категорія
Культура
Дата публікації

3 українські виші потрапили до Світового рейтингу університетів

Як цьогоріч виглядає Світовий рейтинг університетів
Джерело:  online.ua

Три українські виші потрапили до Світового рейтингу університетів (CWUR, The Center for World University Rankings). Що важливо розуміти, загалом до списку увійшли дві тисячі вищих навчальних закладів з усього світу.

Головні тези:

  • Інститут математики НАН України, Київський національний університет імені Т. Шевченка та Харківський фізико-технічний інститут потрапили у топ-2000 університетів світу.
  • Найкращі університети світу за версією рейтингу CWUR – американські вищі навчальні заклади.

Як цьогоріч виглядає Світовий рейтинг університетів

Варто зазначити, що до престижного рейтингу потрапили такі українські університети:

  1. Інститут математики НАН України (1262 місце);

  2. Київський національний університет імені Тараса Шевченка (1535 місце);

  3. Харківський фізико-технічний інститут (1543 місце).

Що також примітно, цьогоріч тріумфаторами рейтингу стали винятково американські виші. Так виглядає трійка найкращих:

  • Гарвардський університет;

  • Массачусетський технологічний інститут;

  • Стенфордський університет.

Окрім того, вказано, що одними із найкращих визнали найвідоміші університети Великої Британії — Кембриджський та Оксфордський. Вони опинилися на 4 і 5 місцях відповідно.

Останні 13 років CWUR публікує єдиний академічний рейтинг світових університетів. Їх оцінюють за кількома критеріями:

  • якість освіти;

  • якість викладацького складу (кількість викладачів, які здобули найвищі академічні відзнаки);

  • можливості працевлаштування та професійний успіх випускників;

  • наукова робота (проведення та результати досліджень, кількість наукових статей, публікації у відомих наукових журналах та цитування).

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