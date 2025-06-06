3 українські виші потрапили до Світового рейтингу університетів

Три українські виші потрапили до Світового рейтингу університетів (CWUR, The Center for World University Rankings). Що важливо розуміти, загалом до списку увійшли дві тисячі вищих навчальних закладів з усього світу.
Головні тези:
- Інститут математики НАН України, Київський національний університет імені Т. Шевченка та Харківський фізико-технічний інститут потрапили у топ-2000 університетів світу.
- Найкращі університети світу за версією рейтингу CWUR – американські вищі навчальні заклади.
Як цьогоріч виглядає Світовий рейтинг університетів
Варто зазначити, що до престижного рейтингу потрапили такі українські університети:
Інститут математики НАН України (1262 місце);
Київський національний університет імені Тараса Шевченка (1535 місце);
Харківський фізико-технічний інститут (1543 місце).
Що також примітно, цьогоріч тріумфаторами рейтингу стали винятково американські виші. Так виглядає трійка найкращих:
Гарвардський університет;
Массачусетський технологічний інститут;
Стенфордський університет.
Окрім того, вказано, що одними із найкращих визнали найвідоміші університети Великої Британії — Кембриджський та Оксфордський. Вони опинилися на 4 і 5 місцях відповідно.
Останні 13 років CWUR публікує єдиний академічний рейтинг світових університетів. Їх оцінюють за кількома критеріями:
якість освіти;
якість викладацького складу (кількість викладачів, які здобули найвищі академічні відзнаки);
можливості працевлаштування та професійний успіх випускників;
наукова робота (проведення та результати досліджень, кількість наукових статей, публікації у відомих наукових журналах та цитування).
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