Агросектор Украины понес более 80 млрд долл убытков из-за войны с РФ
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Экономика
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Агросектор Украины понес более 80 млрд долл убытков из-за войны с РФ

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Источник:  KSE

Общая стоимость уничтоженных активов украинских аграриев составляет 10,3 млрд долл, что на 18% больше, чем было оценено в апреле 2023 года.

Россия уничтожает украинский агросектор

Украинский аграрный сектор понес более 80 млрд долл. прямых убытков и потерь в результате полномасштабного вторжения РФ.

Об этом сообщили в Киевской школе экономики со ссылкой на расчеты Центра исследований продовольствия и землепользования Киевской школы экономики (KSE Агроцентр), проведенные совместно с Всемирным банком.

В частности, общая стоимость уничтоженных активов составляет 10,3 млрд долл, что на 18% больше, чем было оценено в апреле 2023 года.

Наибольшей категорией ущерба является поврежденная и уничтоженная сельскохозяйственная техника, которая составляет 5,8 млрд долл или 56,7% от всех убытков. Всего в результате вторжения частично или полностью повреждено около 181 тыс единиц сельскохозяйственной техники и оборудования, — говорится в отчете.

При этом нанесенный ущерб от похищения или уничтожения уже производимой продукции эксперты оценивают в 1,97 млрд долл, ущерб из-за повреждения зернохранилищ — 1,8 млрд долл, ущерб, причиненный многолетним насаждением — 398 млн долл, животноводству — 254 млн долл, аквакультуре и рыбам — 35 млн долл.

В то же время потери, включающие недополученный доход производителей сельскохозяйственной продукции и увеличение себестоимости продукции, выросли более чем вдвое по сравнению с предыдущим обзором до 69,8 млрд долл.

Общие потери из-за снижения производства в растениеводстве составляют 35,1 млрд долл, дополнительные из-за снижения производства животноводческой продукции — 5,6 млрд долл, потери, вызванные снижением внутренних цен, оцениваются в 24,1 млрд долл, а потери из-за повышения себестоимости производства — 4 ,4 млрд долл.

Учитывая масштабы убытков и потерь, понесенных сельхозпроизводителями в Украине, общие потребности в реконструкции и восстановлении в течение следующих 10 лет составляют 56 млрд дол. Приоритетные потребности на 2024 год составляют 435 млн долл, большинство из которых уже покрыто донорским финансированием.

Украина потеряла 19,3% посевных площадей из-за войны

Такими данными во время круглого стола по теме: «Экологическая безопасность Украины: национальное и международное измерение» поделился консультант по земельным вопросам Академии аграрных наук Украины Анатолий Разгон.

По его словам, вторжение РФ стало причиной того, что Украина лишилась 19,3% посевных площадей.

Более 5 млн га пахотных земель сегодня не используется.

Это те территории, которые сегодня изуродованы войной. По оценкам Минокружсреды, из-за войны почвам нанесен ущерб более чем на 900 млрд грн, — объяснил эксперт.

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