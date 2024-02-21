Агросектор України зазнав понад 80 млрд дол збитків через війну з РФ

Загальна вартість знищених активів українських аграріїв становить 10,3 млрд дол, що на 18% більше, ніж було оцінено у квітні 2023 року.

Росія знищує український агросектор

Український аграрний сектор зазнав понад 80 млрд дол прямих збитків та втрат внаслідок повномасштабного вторгнення РФ.

Про це повідомили у Київській школі економіки із посиланням на розрахунки Центру досліджень продовольства та землекористування Київської школи економіки (KSE Агроцентр), проведені спільно зі Світовим банком.

Зокрема, загальна вартість знищених активів становить 10,3 млрд дол, що на 18% більше, ніж було оцінено у квітні 2023 року.

Найбільшою категорією збитків є пошкоджена та знищена сільськогосподарська техніка, що становить 5,8 млрд дол або 56,7% від усіх збитків. Загалом внаслідок вторгнення частково або повністю пошкоджено близько 181 тис одиниць сільськогосподарської техніки та устаткування, — йдеться у звіті. Поширити

При цьому завдану шкоду від викрадення або знищення вже виробленої продукції експерти оцінюють у 1,97 млрд дол, збитки через пошкодження зерносховищ — 1,8 млрд дол, збитки, завдані багаторічним насадженням — 398 млн дол, тваринництву — 254 млн дол, аквакультурі та рибальству — 35 млн дол.

Водночас втрати, що включають недоотриманий дохід виробників сільськогосподарської продукції та збільшення собівартості продукції, зросли більш ніж удвічі порівняно з попереднім оглядом, до 69,8 млрд дол.

Загальні втрати через зниження виробництва в рослинництві становлять 35,1 млрд дол, додаткові через зниження виробництва тваринницької продукції — 5,6 млрд дол, втрати, спричинені зниженням внутрішніх цін, оцінюються в 24,1 млрд дол, а втрати через підвищення собівартості виробництва — 4,4 млрд дол.

​​Враховуючи масштаби збитків та втрат, яких зазнали сільгоспвиробники в Україні, загальні потреби у реконструкції та відновленні протягом наступних 10 років становлять 56 млрд дол. Пріоритетні потреби на 2024 рік становлять 435 млн дол, більшість із яких уже покрито донорським фінансуванням.

Україна втратила 19,3% посівних площ через війну

Такими даними під час круглого столу на тему: «Екологічна безпека України: національний та міжнародний вимір» поділився консультант із земельних питань Академії аграрних наук України Анатолій Разгон.

За його словами, вторгнення РФ стало причиною того, що Україна втратила 19,3% посівних площ.

Понад 5 млн га орних земель сьогодні не використовується.