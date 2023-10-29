Актер Мэттью Перри сделал последнюю фотографию на месте своей смерти — фото

29 октября мир шокировала новость о неожиданной смерти известного голливудского актера и звезды сериала "Друзья" Мэттью Перри. Однако не только это ошеломило его фанатов.
Роковое фото Мэттью Перри
Как сообщают американские СМИ, тело звезды в джакузи обнаружил помощник актера 28 октября.
По предварительным данным, Мэттью утонул. Официальное расследование причин его смерти уже началось.
Фанаты Перри обратили внимание на то, что последним фото, которым он поделился в социальной сети Инстаграм, было фото того же джакузи.
Актер опубликовал этот роковой снимок 6 дней назад, когда находился в собственном имении в Лос-Анджелесе и наслаждался отдыхом.
На фотографии Мэттью видно, что он наслаждается приятным вечером и слушает музыку в джакузи на фоне лунного неба.
Поклонники не скрывают, что шокированы тем, что именно фото в джакузи стало последним для Перри.
Что известно о зависимости Мэттью Перри
Недавно звезда сериала "Друзья" рассказал журналистам, что его чуть не убили наркотики и алкоголь.
Он также подтвердил журналистам, что после этого инцидента он провел 2 недели в коме и 5 месяцев в больнице.
Более того, о крайне тяжелой борьбе со своими зависимостями Мэттью подробно рассказал в мемуарах под названием "Друзья, любовники и большие ужасные вещи".
Актер также не скрывает, что потратил около 9 миллионов долларов на то, чтобы избавиться от алко- и наркозависимости.
По словам звезды, он даже не мог просматривать сериал "Друзья", потому что тот ему напоминает очень тяжелые времена, ведь именно во время съемок он переживал пик своей наркозависимости.
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