Актер Мэттью Перри сделал последнюю фотографию на месте своей смерти — фото

29 октября мир шокировала новость о неожиданной смерти известного голливудского актера и звезды сериала "Друзья" Мэттью Перри. Однако не только это ошеломило его фанатов.

Роковое фото Мэттью Перри

Как сообщают американские СМИ, тело звезды в джакузи обнаружил помощник актера 28 октября.

По предварительным данным, Мэттью утонул. Официальное расследование причин его смерти уже началось.

Фанаты Перри обратили внимание на то, что последним фото, которым он поделился в социальной сети Инстаграм, было фото того же джакузи.

Актер опубликовал этот роковой снимок 6 дней назад, когда находился в собственном имении в Лос-Анджелесе и наслаждался отдыхом.

На фотографии Мэттью видно, что он наслаждается приятным вечером и слушает музыку в джакузи на фоне лунного неба.

О, теплая вода, которая бурлит вокруг, заставляет вас чувствовать себя хорошо? Я Мэттман, – подписал фото актер. Поделиться

Поклонники не скрывают, что шокированы тем, что именно фото в джакузи стало последним для Перри.

Что известно о зависимости Мэттью Перри

Недавно звезда сериала "Друзья" рассказал журналистам, что его чуть не убили наркотики и алкоголь.

Он также подтвердил журналистам, что после этого инцидента он провел 2 недели в коме и 5 месяцев в больнице.

Более того, о крайне тяжелой борьбе со своими зависимостями Мэттью подробно рассказал в мемуарах под названием "Друзья, любовники и большие ужасные вещи".

Актер также не скрывает, что потратил около 9 миллионов долларов на то, чтобы избавиться от алко- и наркозависимости.

По словам звезды, он даже не мог просматривать сериал "Друзья", потому что тот ему напоминает очень тяжелые времена, ведь именно во время съемок он переживал пик своей наркозависимости.