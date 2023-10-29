Актор Меттью Пері зробив останню світлину на місці своєї смерті — фото

29 жовтня світ шокувала новина про неочікувану смерть відомого голлівудського актора та зірки серіалу “Друзі” Меттью Пері. Однак не лише це приголомшило його фанатів.

Фатальне фото Меттью Перрі

Як повідомляють американські ЗМІ, тіло зірки у джакузі знайшов помічник актора 28 жовтня.

За попередніми даними, Меттью потонув. Офіційне розслідування щодо причин його смерті уже розпочалося.

Фанати Перрі звернули увагу на те, що останнім фото, яким він поділився в соціальній мережі Інстаграм, було фото того самого джакузі.

Актор опублікував цей фатальний знімок 6 днів тому, коли знаходився у власному маєтку в Лос-Анджелесі й насолоджувався відпочинком.

На світлині Меттью видно, що він насолоджується приємним вечором та слухає музику в джакузі на тлі місячного неба.

О, тепла вода, яка бурлить навколо, змушує вас почуватися добре? Я Меттман, – підписав фото актор. Поширити

Шанувальники не приховують, що шоковані тим, що саме фото в джакузі стало останнім в життя для Перрі.

Що відомо про залежності Меттью Перрі

Нещодавно зірка серіалу "Друзі" розповів журналістам, що його мало не вбили наркотики та алкоголь.

Він також підтвердив журналістам, що після цього інциденту він провів 2 тижні в комі та 5 місяців у лікарні.

Ба більше, про вкрай складну боротьбу зі своїми залежностями Меттью докладно розповів у мемуарах під назвою "Друзі, коханці та великі жахливі речі".

Актор також не приховує, що витратив близько 9 мільйонів доларів на те, щоб позбутися алко- та наркозалежності.

За словами зірки, він навіть не міг передивлятися серіал "Друзі", бо той йому нагадує дуже важкі часи, адже саме під час зйомок він переживав пік своєї наркозалежності.