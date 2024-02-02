Американские астрономы открыли гигантскую экзопланету с газовым "хвостом"

Газовый гигант WASP-69b, примерно размером с Юпитер, находится в 160 световых годах от Земли и расположен чрезвычайно близко к своей звезде.

Экзопланета с чрезвычайным газовым "хвостом"

Американские астрономы зафиксировали гигантскую экзопланету WASP-69b, привлекшую внимание благодаря газовому хвосту, который примерно в семь раз длиннее радиуса планеты.

Об этом сообщает Science Alert .

Исследователи из Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе (UCLA) считают, что именно эта близость является основной причиной извлеченного хвоста: излучение звездного ветра сдувает атмосферу WASP-69b и формирует газовый шлейф позади нее.

Работы предыдущих групп показали, что эта планета теряет часть своей атмосферы, и предполагали, что у нее едва заметный хвост или, возможно, вообще не имеет его, – заметила астрофизик Дакота Тайлер. – Однако теперь мы окончательно обнаружили этот хвост и показали, что он по меньшей мере в семь раз длиннее самой планеты. Поделиться

Ученые сделали этот вывод благодаря наблюдениям с помощью 10-метрового телескопа в обсерватории WM Keck на Гавайях, а также с помощью спектрографа с высоким разрешением, способного точно отражать изменения в длине и частоте световых волн.

Опираясь на полученные данные, команда смогла определить, что WASP-69b теряет большое количество водорода и гелия, а также изучить их взаимодействие со звездным ветром с высоким уровнем детализации.

Для большинства известных экзопланет мы подозреваем, что период потери атмосферы уже давно завершился, – говорит астрофизик Эрик Петигура из Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе. – Система WASP-69b – это жемчужина, потому что у нас есть редкая возможность изучать потерю массы атмосферы в реальном времени и понимать важнейшие физические процессы, которые формируют тысячи других планет. Поделиться

Экзопланета с океанами и намеком на жизнь существует

На далекой экзопланете K2-18 b, скорее всего, существуют открытые океаны в жидком состоянии, которые могут быть убежищем для морской жизни. Данные об этом подтвердили наблюдения международной команды астрономов, осуществленные благодаря телескопу NASA имени Джеймса Уэбба (JWST).

Об этом говорится в статье, которая будет опубликована в научном журнале The Astrophysical Journal Letters. Превью материала было опубликовано на портале Европейского космического агентства (ESA).

Экзопланета K2-18 b в 8,6 раз массивнее Земли. В ее атмосфере есть углеродсодержащие молекулы, в частности метан и углекислый газ. Другие исследования также предполагали, что эта экзопланета относится к типу Hycean, то есть имеет богатую водородом атмосферу и поверхность, покрытую водным океаном.

Первые исследования K2-18 b проводились с помощью космического телескопа "Габбл" и побуждали к дальнейшим исследованиям.

K2-18 b находится на орбите в подходящей для жизни зоне холодной карликовой звезды K2-18. Эта система расположена в созвездии Льва на расстоянии 120 световых лет от Земли.

Подобные экзопланеты не похожи ни на что в нашей солнечной системе.