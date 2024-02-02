Американські астрономи відкрили гігантську екзопланету з газовим "хвостом"

Газовий гігант WASP-69b, приблизно розміром з Юпітер, знаходиться на відстані 160 світлових років від Землі та розташований надзвичайно близько до своєї зірки.

Екзопланета з надзвичайним газовим “хвостом”

Американські астрономи зафіксували гігантську екзопланету WASP-69b, яка привернула увагу завдяки газовому хвосту, який приблизно в сім разів довший за радіус планети

Про це повідомляє Science Alert.

Дослідники з Каліфорнійського університету в Лос-Анджелесі (UCLA) вважають, що саме ця близькість є основною причиною витягнутого хвоста: випромінювання зоряного вітру здуває атмосферу WASP-69b і формує газовий шлейф позаду неї.

Роботи попередніх груп показали, що ця планета втрачає частину своєї атмосфери, і припускали, що вона має ледь помітний хвіст або, можливо, взагалі не має його, – зауважила астрофізик Дакота Тайлер. – Однак тепер ми остаточно виявили цей хвіст і показали, що він щонайменше в сім разів довший за саму планету. Поширити

Учені зробили цей висновок завдяки спостереженням за допомогою 10-метрового телескопа в обсерваторії WM Keck на Гаваях, а також за допомогою спектрографа з високою роздільною здатністю, здатного точно відображати зміни у довжині та частоті світлових хвиль.

Опираючись на отримані дані, команда змогла визначити, що WASP-69b втрачає велику кількість водню і гелію, а також дослідити їхню взаємодію із зоряним вітром з високим рівнем деталізації.

Для більшості відомих екзопланет ми підозрюємо, що період втрати атмосфери вже давно завершився, – говорить астрофізик Ерік Петігура з Каліфорнійського університету в Лос-Анджелесі. – Система WASP-69b – це перлина, тому що ми маємо рідкісну можливість вивчати втрату маси атмосфери в реальному часі та розуміти найважливіші фізичні процеси, які формують тисячі інших планет. Поширити

Екзопланета з океанами та натяком на життя існує

На далекій екзопланеті K2-18 b найімовірніше існують відкриті океани у рідкому стані, які можуть бути прихистком для морського життя. Дані про це підтвердили спостереження міжнародної команди астрономів, здійснені завдяки телескопу NASA імені Джеймса Вебба (JWST).

Про це йдеться у статті, яку буде опубліковано у науковому журналі The Astrophysical Journal Letters. Прев'ю матеріалу було оприлюднено на порталі Європейської космічної агенції (ESA).

Екзопланета K2-18 b у 8,6 разів масивніша за Землю. У її атмосфері є вуглецевмісні молекули, зокрема метан та вуглекислий газ. Інші дослідження також припускали, що ця екзопланета відноситься до типу Hycean, тобто має багату на водень атмосферу і поверхню, вкриту водним океаном.

Перші дослідження K2-18 b проводилися ще з допомогою космічного телескопа "Габбл" і спонукали до подальших досліджень.

K2-18 b знаходиться на орбіті у придатній для життя зоні холодної карликової зорі K2-18. Ця система розташована у сузір'ї Лева на відстані 120 світлових років від Землі.

Подібні екзопланети не схожі ні на що в нашій Сонячній системі.