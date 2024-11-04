Исследователи из Университета Калифорнии выяснили, что причиной ухудшения сна или затруднения с засыпанием, а также постоянной сонливости в течение дня может быть перенесена когда-то черепно-мозговая травма.

Как сотрясения мозга могут приводить к проблемам со сном

В рамках собственного исследования, опубликованного в издании American Academy of Neurology, американские ученые проверяли связь между черепно-мозговыми травмами и нарушениями сна.

В частности, исследователи проанализировали информацию о более 98,7 тыс ветеранов армии США в течение последних 20 лет, среди которых были получившие черепно-мозговые травмы, так те, кто таких травм не имел.

бессонница

В рамках исследования не рассматривались те, кто с самого начала жаловался на проблемы со сном.

По результатам исследования выяснилось, что у 23% ветеранов, когда-то получавших черепно-мозговые травмы, в течение следующих 14 лет постепенно развивались проблемы со сном, которые длились не менее 2 лет.

В контрольной группе нарушения сна наблюдались только у 16% участников. В частности, у 11% ветеранов с травмами диагностировали апноэ во время сна, у 12% бессонницу, тогда как в контрольной группе эти показатели составляли примерно 8% и 7% соответственно.

Какие типы сотрясений мозга влияют на возникновение проблем со сном

После корректировки полученных данных с учетом различных факторов риска, включая диабет, курение и употребление психоактивных веществ, ученые пришли к выводу, что наличие черепно-мозговых травм повышает риск возникновения нарушений более чем на 40%.

Связь между травмами и нарушениями сна была особенно выражена у тех, кто перенес легкое сотрясение мозга, в отличие от тех, кто получил тяжелые или средние травмы.

Интересно, что наличие часто встречающегося у солдат посттравматического стрессового расстройства (ПТСР) не влияло на риск возникновения проблем со сном после черепно-мозговых травм.

Авторы исследования подчеркивают важность разработки стратегий для предотвращения и раннего выявления нарушений сна, поскольку они отрицательно сказываются на качестве жизни и процессе реабилитации пациентов.