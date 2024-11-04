Дослідники з Університету Каліфорнії з'ясували, що причиною погіршення сну, або труднощів із засинанням, а також постійної сонливості протягом дня може бути перенесена колись черепно-мозкова травма.

Як струси мозку можуть призводити до проблем зі сном

У рамках власного дослідження, опублікованого у виданні American Academy of Neurology, американські науковці перевіряли зв'язок між черепно-мозковими травмами та порушеннями сну.

Зокрема, дослідники проаналізували інформацію про понад 98,7 тис ветеранів армії США протягом останніх 20 років, серед яких були ті, хто отримав черепно-мозкові травми, так ті, хто таких травм не мав.

безсоння

У рамках дослідження не розглядались ті, хто від самого початку скаржився на проблеми зі сном.

За результатами дослідження з’ясувалось, що у 23% ветеранів, які колись отримували черепно-мозкові травми, протягом наступних 14 років поступово розвивались проблеми зі сном, які тривали протягом щонайменше 2 років.

У контрольній групі порушення сну спостерігалися лише у 16% учасників. Зокрема, у 11% ветеранів із травмами діагностували апное під час сну, у 12% — безсоння, тоді як у контрольній групі ці показники становили приблизно 8% та 7% відповідно.

Які саме типи струсів мозку впливають на виникнення проблем зі сном

Після корегування отриманих даних з урахуванням різних факторів ризику, включаючи діабет, куріння та вживання психоактивних речовин, науковці дійшли висновку, що наявність черепно-мозкових травм підвищує ризик виникнення порушень сну більш на 40%.

Зв'язок між травмами та порушеннями сну був особливо вираженим у тих, хто переніс легкий струс мозку, на відміну від тих, хто отримав важкі або середні травми.

Цікаво, що наявність посттравматичного стресового розладу (ПТСР), що часто зустрічається у солдатів, не впливала на ризик виникнення проблем зі сном після черепно-мозкових травм.

Автори дослідження підкреслюють важливість розробки стратегій для запобігання та раннього виявлення порушень сну, оскільки вони негативно впливають на якість життя та процес реабілітації пацієнтів.