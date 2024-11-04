Американські медики виявили неочікувану причину безсоння
Категорія
Наука та медицина
Дата публікації

Американські медики виявили неочікувану причину безсоння

Сон
Джерело:  online.ua

Дослідники з Університету Каліфорнії з'ясували, що причиною погіршення сну, або труднощів із засинанням, а також постійної сонливості протягом дня може бути перенесена колись черепно-мозкова травма. 

Головні тези:

  • Черепно-мозкові травми можуть бути причиною порушень сну, засинання та постійної сонливості протягом дня.
  • Дослідження показало, що ветерани з колись перенесеними травмами мають вдвічі вищий ризик розвитку проблем зі сном порівняно з контрольною групою.
  • Легкі струси мозку можуть негативно впливати на якість сну більш, ніж важкі або середні травми.
  • Посттравматичний стресовий розлад не впливає на ризик виникнення проблем зі сном після черепно-мозкових травм.
  • Важливість розробки стратегій для запобігання та раннього виявлення порушень сну для покращення якості життя та процесу реабілітації пацієнтів.

Як струси мозку можуть призводити до проблем зі сном

У рамках власного дослідження, опублікованого у виданні American Academy of Neurology, американські науковці перевіряли зв'язок між черепно-мозковими травмами та порушеннями сну.

Зокрема, дослідники проаналізували інформацію про понад 98,7 тис ветеранів армії США протягом останніх 20 років, серед яких були ті, хто отримав черепно-мозкові травми, так ті, хто таких травм не мав.

Черепно-мозкові травми значно підвищують ризик порушень сну
безсоння

У рамках дослідження не розглядались ті, хто від самого початку скаржився на проблеми зі сном.

За результатами дослідження з’ясувалось, що у 23% ветеранів, які колись отримували черепно-мозкові травми, протягом наступних 14 років поступово розвивались проблеми зі сном, які тривали протягом щонайменше 2 років.

У контрольній групі порушення сну спостерігалися лише у 16% учасників. Зокрема, у 11% ветеранів із травмами діагностували апное під час сну, у 12% — безсоння, тоді як у контрольній групі ці показники становили приблизно 8% та 7% відповідно.

Які саме типи струсів мозку впливають на виникнення проблем зі сном

Після корегування отриманих даних з урахуванням різних факторів ризику, включаючи діабет, куріння та вживання психоактивних речовин, науковці дійшли висновку, що наявність черепно-мозкових травм підвищує ризик виникнення порушень сну більш на 40%.

Зв'язок між травмами та порушеннями сну був особливо вираженим у тих, хто переніс легкий струс мозку, на відміну від тих, хто отримав важкі або середні травми.

Цікаво, що наявність посттравматичного стресового розладу (ПТСР), що часто зустрічається у солдатів, не впливала на ризик виникнення проблем зі сном після черепно-мозкових травм.

Автори дослідження підкреслюють важливість розробки стратегій для запобігання та раннього виявлення порушень сну, оскільки вони негативно впливають на якість життя та процес реабілітації пацієнтів.

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