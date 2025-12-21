Apple кардинально изменит дизайн iPhone Pro
iPhone Pro ожидает масштабная трансформация
Источник:  online.ua

Согласно данным The Information, передняя панель iPhone 18 Pro и 18 Pro Max будет существенно модифицирована впервые за последние 4 года. Новые долгожданные изменения можно будет увидеть уже в iPhone 14 Pro с Dynamic Island.

  • Face ID и другие датчики планируют разместить под дисплеем.
  • Кардинального редизайна корпуса не ожидается.

По словам анонимных источников, команда Apple намерена разместить Face ID и другие датчики под дисплеем, оставив лишь небольшой вырез фронтальной камеры. Ее хотят сместить в левый верхний угол.

Если эти планы претворят в жизнь, то модели iPhone 18 Pro не будут иметь вырез в форме таблетки в верхней части экрана, выполненный с помощью технологии Dynamic Island.

Что важно понимать, базовый дизайн смартфонов не будет сильно отличаться от iPhone 17 Pro — на кардинальный редизайн корпуса рассчитывать не стоит.

Инсайдеры издания The Information фактически подтверждают недавний "слив" о камере — следующие флагманские iPhone получат камеру с переменной диафрагмой.

Релиз iPhone 18 Pro и 18 Pro ожидается в сентябре 2026 года вместе с iPhone Fold и iPhone Air 2. А вот базовый iPhone 18, если информация подтвердится, появится в начале 2027 вместе с iPhone 18e.

