Apple кардинально змінить дизайн iPhone Pro

Згідно з даними The Information, передня панель iPhone 18 Pro і 18 Pro Max буде суттєво модифікована вперше за останні 4 роки. Нові довгоочікувані зміни можна буде побачити уже в iPhone 14 Pro з Dynamic Island.

На iPhone Pro чекає масштабна трансформація

За словами анонімних джерел, команда Apple має намір розмістити Face ID та інші датчики під дисплеєм, залишивши лише невеликий виріз для фронтальної камери. Її хочуть змістити в лівий верхній кут.

Якщо ці плани втілять в життя, то моделі iPhone 18 Pro не матимуть вирізу у формі таблетки у верхній частині екрана, виконаний за допомогою технології Dynamic Island.

Що важливо розуміти, базовий дизайн смартфонів не надто відрізнятиметься від iPhone 17 Pro — на кардинальний редизайн корпусу розраховувати не варто.

Інсайдери видання The Information фактично підтверджують нещодавно “зливи” про камеру — наступні флагманські iPhone отримають камеру зі змінною діафрагмою.