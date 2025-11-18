Тім Кук планує піти з Apple — хто стане його наступником

Як вдалося дізнатися виданню Financial Times, Тім Кук має намір залишити посаду гендиректора Apple уже в 2026 році.

Що буде з Apple після відходу Тіма Кука

Американський підприємець 14 років поспіль керував компанією — саме йому довелося ухвалювати сотні доленосних рішень.

Тім Кук багато разів потрапляв під шквал критики, однак саме його вважають головним ініціатором масштабного перенесення виробництва на аутсорс.

Як відомо, саме це дало можливість Apple вийти на новий рівень обсягів виробництва.

Чутки про відставку Кука почали активно ширитися невдовзі після того, як операційний директор Джефф Вільямс оголосив про вихід на пенсію.

Його відхід призвів до перестановок на рівні топ-менеджменту, наприклад, розширилися зони відповідальності у глави сервісів Едді К'ю, керівника розробки ПЗ Крейга Федерігі і того ж Тернуса.

Ба більше, нещодавно багато аналітиків публічно закликали Apple замінити Тіма Кука — інакше компанія ризикує стати наступною Nokia.