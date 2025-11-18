Тім Кук планує піти з Apple — хто стане його наступником

Як вдалося дізнатися виданню Financial Times, Тім Кук має намір залишити посаду гендиректора Apple уже в 2026 році.
Головні тези:
- Наразі Apple суттєво відстає в перегонах розвитку штучного інтелекту.
- Це також може вплинути на відставку Тіма Кука.
Що буде з Apple після відходу Тіма Кука
Американський підприємець 14 років поспіль керував компанією — саме йому довелося ухвалювати сотні доленосних рішень.
Тім Кук багато разів потрапляв під шквал критики, однак саме його вважають головним ініціатором масштабного перенесення виробництва на аутсорс.
Як відомо, саме це дало можливість Apple вийти на новий рівень обсягів виробництва.
Чутки про відставку Кука почали активно ширитися невдовзі після того, як операційний директор Джефф Вільямс оголосив про вихід на пенсію.
Ба більше, нещодавно багато аналітиків публічно закликали Apple замінити Тіма Кука — інакше компанія ризикує стати наступною Nokia.
Цілком можливо, що наступником Тім Кука стане саме Джон Тернус — старший віце-президент компанії з апаратної інженерії.
