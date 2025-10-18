Apple стикнулася зі серйозними проблемами під час створення нового iPhone
Коли чекати складний iPhone?
Джерело:  online.ua

Багато шанувальників смартфонів Apple мріють нарешті побачити складний iPhone. Однак, за словами інсайдерів, чекати доведеться ще довго, адже компанія стикнулася з неочікуваними викликами в процесі його створення.

Головні тези:

  • Apple робить ставку на надійність збірки.
  • Також наразі вона активно працює над складним MacBook з екраном 18.9 дюйма.

Як вдалося дізнатися аналітикам Mizuho Securities, компанія розрахувала, що вперше зможе представити довгоочікуваний гнучкий смартфона аж в 2027 році.

Головна причина полягає в тому, що розробники Apple стикнулися одразу з кількома серйозними проблемами.

Насамперед йдеться про складнощі з конструкцією шарніра і гнучким OLED-дисплеєм.

За словами інсайдерів, компанія вирішила не поспішати, роблячи ставку на надійність збірки.

Планований обсяг виробництва панелей знизили з 13 до приблизно 9 мільйонів штук. Теоретично пристрій могли б показати у 2026 році, але жорсткі внутрішні стандарти тестування можуть зрушити терміни ще далі.

Раніше ширилися чутки про, що гнучкий iPhone буде представлений разом із лінійкою iPhone 18.

Однак наразі стало очевидно, що компанія представить його окремо.

Проблеми, з якими стикаються всі виробники гнучких пристроїв, залишаються тими самими: знос шарніра, заломи на екрані і складнощі з вологозахистом.

