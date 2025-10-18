Apple стикнулася зі серйозними проблемами під час створення нового iPhone

Багато шанувальників смартфонів Apple мріють нарешті побачити складний iPhone. Однак, за словами інсайдерів, чекати доведеться ще довго, адже компанія стикнулася з неочікуваними викликами в процесі його створення.
Головні тези:
- Apple робить ставку на надійність збірки.
- Також наразі вона активно працює над складним MacBook з екраном 18.9 дюйма.
Коли чекати складний iPhone?
Як вдалося дізнатися аналітикам Mizuho Securities, компанія розрахувала, що вперше зможе представити довгоочікуваний гнучкий смартфона аж в 2027 році.
Головна причина полягає в тому, що розробники Apple стикнулися одразу з кількома серйозними проблемами.
Насамперед йдеться про складнощі з конструкцією шарніра і гнучким OLED-дисплеєм.
За словами інсайдерів, компанія вирішила не поспішати, роблячи ставку на надійність збірки.
Раніше ширилися чутки про, що гнучкий iPhone буде представлений разом із лінійкою iPhone 18.
Однак наразі стало очевидно, що компанія представить його окремо.
