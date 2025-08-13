Apple відреагувала на звинувачення та погрози Ілона Маска
Нещодавно американський мільярдер Ілон Маск неочікувано для всіх заявив, що його компанія xAI буде позиватися до Apple через ймовірні антимонопольні порушення, пов’язані з рейтингами застосунків в App Store. У компанії вперше прокоментували ці гучні погрози.

Представники компанії стверджують, що App Store — це платформа, яка є "чесною та вільною від упереджень".

Окрім того, вони додали, що просування застосунків здійснюється через рейтинги, алгоритмічні рекомендації та добірки експертів за об’єктивними критеріями.

Як уже згадувалося раніше, Ілон Маск звинуватив Apple у "беззаперечному порушенні антимонопольного законодавства" через нібито преференції для OpenAI.

На цьому тлі мільярдер почав погрожувати жорсткими юридичними діями.

Він публічно поцікавився у компанії, чому вона відмовляється додати X або його чатбот Grok у розділ Must Have.

На переконання Ілона Маска, саме X є "додатком №1 для новин у світі", а Grok займає п’яте місце серед усіх додатків.

Бізнесмен озвучив припущення, що компанія "грає в політику".

Що цікаво, мільярдер не звертає увагу на те, що інші ШІ-застосунки, не пов’язані з OpenAI, також досягали топових позицій в App Store: китайський DeepSeek очолив рейтинг безплатних додатків у січні, а Perplexity вийшов на перше місце в Індії в липні.

