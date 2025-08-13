Apple отреагировала на обвинения и угрозы Илона Маска

Недавно американский миллиардер Илон Маск неожиданно для всех заявил, что его компания xAI будет судиться с Apple из-за вероятных антимонопольных нарушений, связанных с рейтингами приложений в App Store. В компании впервые прокомментировали эти громкие угрозы.

Как в Apple отреагировали на заявления Маска

Представители компании утверждают, что App Store — это платформа, которая является "честной и свободной от предубеждений".

Кроме того, они добавили, что продвижение приложений осуществляется через рейтинги, алгоритмические рекомендации и подборки экспертов по объективным критериям.

Как уже упоминалось ранее, Илон Маск обвинил Apple в "безоговорочном нарушении антимонопольного законодательства" из-за якобы преференций для OpenAI.

На этом фоне миллиардер начал угрожать жесткими юридическими действиями.

Он публично поинтересовался у компании, почему она отказывается добавить X или его чатбот Grok в раздел Must Have.

По убеждению Илона Маска, именно X является "приложением №1 для новостей в мире", а Grok занимает пятое место среди всех приложений.

Бизнесмен озвучил предположение, что компания "играет в политику".

Что интересно, миллиардер не обращает внимания на то, что другие ШИ-приложения, не связанные с OpenAI, также достигали топовых позиций в App Store: китайский DeepSeek возглавил рейтинг бесплатных приложений в январе, а Perplexity вышел на первое место в Индии в июле.