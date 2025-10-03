Експерт назвав найкращий iPhone від Apple

На переконання авторитетного техноблогера, відомого на Ютуб як MKBHD, саме новий iPhone 17 є найкращим смартфоном Apple "за довгі роки. Експерт звертає увагу на те, що базова модель у лінійці справді пережила кардинальні зміни та є найліпшим співвідношення ціни та характеристик.

iPhone 17 приємно здивував експертів

Техноблогер звертає увагу на те, що Apple нарешті змогла відмовитися від застарілого 60-герцового екрана, на який тривалий час скаржилися багато користувачів.

Що важливо розуміти, iPhone 17 може похизуватися дисплеєм зі змінною частотою оновлення 1-120 Гц, яскравістю до 3000 ніт, тонкими рамками і підтримкою функції Always-On-Display (AOD).

Новенька фронтальна камера на 18 Мп з функцією Center Stage сама перемикається між вертикальним і горизонтальним режимами, підлаштовуючись під сцену і кількість людей у кадрі. Поширити

Як зазначає MKBHD, якість знімків дійсно суттєвого покращилася й перевершила iPhone 16 і навіть iPhone 16 Pro.

Ба більше, вказано, шо основну камеру також вдосконалили, як і стабілізацію під час зйомки відео.

За словами експерта, базовий iPhone 17 відрізняється від Pro-моделей лише відсутністю телеоб'єктива і високошвидкісного USB-C.