Експерт назвав найкращий iPhone від Apple
Категорія
Технології
Дата публікації

Експерт назвав найкращий iPhone від Apple

iPhone 17 приємно здивував світ
Джерело:  online.ua

На переконання авторитетного техноблогера, відомого на Ютуб як MKBHD, саме новий iPhone 17 є найкращим смартфоном Apple "за довгі роки. Експерт звертає увагу на те, що базова модель у лінійці справді пережила кардинальні зміни та є найліпшим співвідношення ціни та характеристик.

Головні тези:

  •  Новинка отримала флагманський екран, чудову фронтальну камеру та відмінну автономність.
  • Як вважає фахівець, його ціна не є завищеною.

iPhone 17 приємно здивував експертів

Техноблогер звертає увагу на те, що Apple нарешті змогла відмовитися від застарілого 60-герцового екрана, на який тривалий час скаржилися багато користувачів.

Що важливо розуміти, iPhone 17 може похизуватися дисплеєм зі змінною частотою оновлення 1-120 Гц, яскравістю до 3000 ніт, тонкими рамками і підтримкою функції Always-On-Display (AOD).

Новенька фронтальна камера на 18 Мп з функцією Center Stage сама перемикається між вертикальним і горизонтальним режимами, підлаштовуючись під сцену і кількість людей у кадрі.

Як зазначає MKBHD, якість знімків дійсно суттєвого покращилася й перевершила iPhone 16 і навіть iPhone 16 Pro.

Ба більше, вказано, шо основну камеру також вдосконалили, як і стабілізацію під час зйомки відео.

За словами експерта, базовий iPhone 17 відрізняється від Pro-моделей лише відсутністю телеоб'єктива і високошвидкісного USB-C.

Саме тому MKBHD дійшов висновку, що iPhone 17 — найкращий смартфон Apple за останні роки й дійсно коштує своїх грошей.

Більше по темі

Категорія
Технології
Дата публікації
Додати до обраного
Це провал. Тім Кук наблизив Apple до краху
Тім Кук
Категорія
Технології
Дата публікації
Додати до обраного
Ілон Маск накинувся на Apple зі звинуваченнями та погрозами
Ілон Маск
Категорія
Технології
Дата публікації
Додати до обраного
Apple анонсувала розробку унікального iPhone
Мрія про скляний iPhone стане реальністю

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?