Експерт назвав найкращий iPhone від Apple

На переконання авторитетного техноблогера, відомого на Ютуб як MKBHD, саме новий iPhone 17 є найкращим смартфоном Apple "за довгі роки. Експерт звертає увагу на те, що базова модель у лінійці справді пережила кардинальні зміни та є найліпшим співвідношення ціни та характеристик.
Головні тези:
- Новинка отримала флагманський екран, чудову фронтальну камеру та відмінну автономність.
- Як вважає фахівець, його ціна не є завищеною.
iPhone 17 приємно здивував експертів
Техноблогер звертає увагу на те, що Apple нарешті змогла відмовитися від застарілого 60-герцового екрана, на який тривалий час скаржилися багато користувачів.
Що важливо розуміти, iPhone 17 може похизуватися дисплеєм зі змінною частотою оновлення 1-120 Гц, яскравістю до 3000 ніт, тонкими рамками і підтримкою функції Always-On-Display (AOD).
Як зазначає MKBHD, якість знімків дійсно суттєвого покращилася й перевершила iPhone 16 і навіть iPhone 16 Pro.
Ба більше, вказано, шо основну камеру також вдосконалили, як і стабілізацію під час зйомки відео.
За словами експерта, базовий iPhone 17 відрізняється від Pro-моделей лише відсутністю телеоб'єктива і високошвидкісного USB-C.
Саме тому MKBHD дійшов висновку, що iPhone 17 — найкращий смартфон Apple за останні роки й дійсно коштує своїх грошей.
