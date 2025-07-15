Це провал. Тім Кук наблизив Apple до краху
Категорія
Технології
Дата публікації

Це провал. Тім Кук наблизив Apple до краху

Тім Кук
Джерело:  online.ua

Аналітики LightShed Partners закликають IT-гігант Apple відсторонити Тіма Кука від посади генерального директора компанії. На їхню думку, якщо цього не станеться, то корпорація може повторити долю Nokia і BlackBerry.

Головні тези:

  • Конкуренти компанії, такі як Meta та Microsoft, активно інвестують у штучний інтелект, що дозволяє їм швидко розвиватися.
  • Apple розуміє свої помилки, однак боротися з ними не поспішає.

Apple зіткнулася зі серйозними проблемами

На переконання аналітиків, наразі американська компанія сильно відстає від конкурентів, які активно інвестують у сферу штучного інтелекту.

Не можна ігнорувати той факт, що акції Купертіно впали на 16%, тоді як Meta і Microsoft зросли на 25% і 19% відповідно.

Це провал у сфері ШІ, який може докорінно змінити довгострокову траєкторію розвитку компанії та її здатність до зростання. Штучний інтелект трансформує галузі по всьому світу, і Apple ризикує стати однією з його жертв, — попереджають експерти.

За словами самого Тіма Кука, компанія не лідирує у цій так званій ШІ-гонці, оскільки хоче бути найкращою, а не першою.

Працівники Apple уже дійшли висновку, що припустилися помилки, коли сконцентрувалися на AR/VR, а не на штучному інтелекті.

Проте, попри поточний спад, результати під керівництвом Кука вражають: з моменту його призначення акції Apple зросли більш ніж на 1 400% при зростанні індексу S&P 500 на 430%.

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