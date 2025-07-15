Це провал. Тім Кук наблизив Apple до краху

Аналітики LightShed Partners закликають IT-гігант Apple відсторонити Тіма Кука від посади генерального директора компанії. На їхню думку, якщо цього не станеться, то корпорація може повторити долю Nokia і BlackBerry.
Головні тези:
- Конкуренти компанії, такі як Meta та Microsoft, активно інвестують у штучний інтелект, що дозволяє їм швидко розвиватися.
- Apple розуміє свої помилки, однак боротися з ними не поспішає.
Apple зіткнулася зі серйозними проблемами
На переконання аналітиків, наразі американська компанія сильно відстає від конкурентів, які активно інвестують у сферу штучного інтелекту.
Не можна ігнорувати той факт, що акції Купертіно впали на 16%, тоді як Meta і Microsoft зросли на 25% і 19% відповідно.
За словами самого Тіма Кука, компанія не лідирує у цій так званій ШІ-гонці, оскільки хоче бути найкращою, а не першою.
Працівники Apple уже дійшли висновку, що припустилися помилки, коли сконцентрувалися на AR/VR, а не на штучному інтелекті.
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