Це провал. Тім Кук наблизив Apple до краху

Аналітики LightShed Partners закликають IT-гігант Apple відсторонити Тіма Кука від посади генерального директора компанії. На їхню думку, якщо цього не станеться, то корпорація може повторити долю Nokia і BlackBerry.

Apple зіткнулася зі серйозними проблемами

На переконання аналітиків, наразі американська компанія сильно відстає від конкурентів, які активно інвестують у сферу штучного інтелекту.

Не можна ігнорувати той факт, що акції Купертіно впали на 16%, тоді як Meta і Microsoft зросли на 25% і 19% відповідно.

Це провал у сфері ШІ, який може докорінно змінити довгострокову траєкторію розвитку компанії та її здатність до зростання. Штучний інтелект трансформує галузі по всьому світу, і Apple ризикує стати однією з його жертв, — попереджають експерти. Поширити

За словами самого Тіма Кука, компанія не лідирує у цій так званій ШІ-гонці, оскільки хоче бути найкращою, а не першою.

Працівники Apple уже дійшли висновку, що припустилися помилки, коли сконцентрувалися на AR/VR, а не на штучному інтелекті.