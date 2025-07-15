Это провал. Тим Кук приблизил Apple к краху

Аналитики LightShed Partners призывают IT-гигант Apple отстранить Тима Кука от должности генерального директора компании. По их мнению, если этого не произойдет, то корпорация может повторить судьбу Nokia и BlackBerry.
Главные тезисы
- Конкуренты компании, такие как Meta и Microsoft, активно инвестируют в искусственный интеллект, что позволяет быстро развиваться.
- Apple понимает свои ошибки, однако бороться с ними не спешит.
Apple столкнулась с серьезными проблемами
По убеждению аналитиков, сейчас американская компания сильно отстает от конкурентов, активно инвестирующих в сферу искусственного интеллекта.
Нельзя игнорировать тот факт, что акции Купертино упали на 16%, тогда как Meta и Microsoft выросли на 25% и 19% соответственно.
По словам самого Тима Кука, компания не лидирует в этой так называемой ШИ-гонке, поскольку хочет быть лучшей, а не первой.
Работники Apple уже пришли к выводу, что допустили ошибку, когда сконцентрировались на AR/VR, а не на искусственном интеллекте.
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