Это провал. Тим Кук приблизил Apple к краху

Аналитики LightShed Partners призывают IT-гигант Apple отстранить Тима Кука от должности генерального директора компании. По их мнению, если этого не произойдет, то корпорация может повторить судьбу Nokia и BlackBerry.

Apple столкнулась с серьезными проблемами

По убеждению аналитиков, сейчас американская компания сильно отстает от конкурентов, активно инвестирующих в сферу искусственного интеллекта.

Нельзя игнорировать тот факт, что акции Купертино упали на 16%, тогда как Meta и Microsoft выросли на 25% и 19% соответственно.

Это провал в сфере ИИ, который может коренным образом изменить долгосрочную траекторию развития компании и ее способность к росту. Искусственный интеллект трансформирует отрасли по всему миру, и Apple рискует стать одной из его жертв, — предупреждают эксперты. Поделиться

По словам самого Тима Кука, компания не лидирует в этой так называемой ШИ-гонке, поскольку хочет быть лучшей, а не первой.

Работники Apple уже пришли к выводу, что допустили ошибку, когда сконцентрировались на AR/VR, а не на искусственном интеллекте.