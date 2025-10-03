Эксперт назвал лучший iPhone от Apple
Эксперт назвал лучший iPhone от Apple

iPhone 17 приятно удивил мир
По убеждению авторитетного техноблогера, известного на Ютубе как MKBHD, именно новый iPhone 17 является лучшим смартфоном Apple за долгие годы. Эксперт обращает внимание на то, что базовая модель в линейке действительно пережила кардинальные изменения и является наилучшим соотношением цены и характеристик.

  • Новинка получила флагманский экран, улучшеную фронтальную камеру и отличную автономность.
  • Как считает специалист, цена нового смартфона не завышена.

iPhone 17 приятно удивил экспертов

Техноблогер обращает внимание на то, что Apple наконец-то смогла отказаться от устаревшего 60-герцового экрана, на который долгое время жаловались многие пользователи.

Что важно понимать, iPhone 17 может похвастаться дисплеем с изменяющейся частотой обновления 1-120 Гц, яркостью до 3000 нит, тонкими рамками и поддержкой функции Always-On-Display (AOD).

Новая передняя камера на 18 Мп с функцией Center Stage сама переключается между вертикальным и горизонтальным режимами, подстраиваясь под сцену и количество людей в кадре.

Как отмечает MKBHD, качество снимков действительно существенно улучшилось и превзошло iPhone 16 и даже iPhone 16 Pro.

Более того, указано, что основную камеру также усовершенствовали, как и стабилизацию во время съемки видео.

По словам эксперта, базовый iPhone 17 отличается от Pro-моделей только отсутствием телеобъектива и высокоскоростного USB-C.

Именно поэтому MKBHD пришел к выводу, что iPhone 17 — самый лучший смартфон Apple за последние годы и действительно стоит своих денег.

