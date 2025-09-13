Apple анонсировала разработку уникального iPhone

Главный дизайнер Apple Алан Джай официально подтвердил, что iPhone Air – это еще один шаг к “уникальному стеклянному девайсу”. Что важно понимать, он станет воплощением давней мечты Стива Джобса.
Главные тезисы
- Apple уже много лет работает для реализации этой цели.
- Долгожданную новинку можно будет увидеть уже в 2027 году.
Мечта о стеклянном iPhone станет реальностью
Как отметил Алан Джай, речь идет об iPhone, который должен выглядеть "как один лист стекла", без рамок вокруг экрана и выреза для фронтальных датчиков.
Многие годы компания предпринимала шаги для реализации этой цели.
Специалисты обращают внимание на то, что изначально был представлен iPhone X с безрамочным дисплеем.
Впоследствии пользователей удивило то, что в iPhone 14 Pro "челка" уступил место Dynamic Island.
В 2025 году всех ошеломил долгожданный iPhone Air.
Что важно понимать, в отличие от iPhone 17 Pro модель жертвует автономностью и возможностями камеры ради экстремальной тонкости и ощущения легкости.
Как удалось узнать журналистам, уже через 2 года мы увидим полностью стеклянный iPhone.
