Новые iPhone 17 от Apple — какими будут цены в Украине
Новые iPhone 17 от Apple — какими будут цены в Украине

Новые iPhone 17 - какими будут цены
Источник:  online.ua

9 сентября компания Apple провела долгожданную презентацию новых iPhone 17. Что важно понимать, речь идет об iPhone 17, iPhone 17 Air, iPhone 17 Pro и iPhone 17 Pro Max. Некоторые украинские сайты обнародовали данные о стоимости новинок.

Главные тезисы

  • Цены на новые iPhone 17 в США варьируются от 799 до 1199 долларов.
  • Однако в Украине цены будут традиционно выше. Сделать предзаказ можно уже сейчас.

Новые iPhone 17 — какими будут цены

Согласно официальным данным, продажи стартуют 19 сентября, однако отдельные онлайн-магазины в Украине уже указали, сколько обойдется новый смартфон.

Apple уже установила следующие цены на новые iPhone 17:

  • iPhone 17 — от 799 долларов;

  • iPhone Air — от 999 долларов;

  • iPhone 17 Pro стартует от 1099 долларов;

  • iPhone 17 Pro Max — от 1 199 долларов.

Что важно понимать, в Украине сайты установили разные цены на смартфоны в зависимости от конфигурации.

Есть также случаи, когда они требуют предоплату, которая составляет 5% от стоимости гаджета.

Журналисты обращают внимание на то, что стоимость айфонов в Украине традиционно выше той, что в Штатах, поскольку еще учитывается 20% НДС и пошлины, расходы на сертификацию и логистику.

Также на рост цен гаджетов влияет колебание курса гривни по отношению к доллару и политические факторы, которые могут изменять цепочки поставок.

