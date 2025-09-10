Нові iPhone 17 від Apple — якими будуть ціни в Україні
Технології
Нові iPhone 17 від Apple — якими будуть ціни в Україні

Джерело:  online.ua

9 вересня компанія Apple провела довгоочікувану презентацію нових iPhone 17. Що важливо розуміти, йдеться про iPhone 17, iPhone 17 Air, iPhone 17 Pro та iPhone 17 Pro Max. Деякі українські сайти уже оприлюднили дані про вартість новинок.

  • Ціни на нові iPhone 17 в США варіюються від 799 до 1 199 доларів.
  • Однак в Україні ціни будуть традиційно вищими. Зробити передзамовлення можна вже зараз.

Згідно з офіційними даними, продажі стартують 19 вересня, однак окремі онлайн-магазини в Україні вже вказали, скільки коштуватиме новий смартфон.

Apple уже встановила наступні ціни на нові iPhone 17:

  • iPhone 17 — від 799 доларів;

  • iPhone Air — від 999 доларів;

  • iPhone 17 Pro стартує від 1099 доларів;

  • iPhone 17 Pro Max — від 1 199 доларів.

Що важливо розуміти, в Україні сайти встановили різні ціни на смартфони залежно від конфігурації.

Є також випадки, коли вони "вимагають" предоплату, яка становить 5% від вартості гаджета.

Журналісти звертають увагу на те, що вартість айфонів в Україні традиційно вища за ту, що в Штатах, оскільки ще враховується 20% ПДВ і мита, витрати на сертифікацію та логістику.

Також на ріст цін гаджетів впливає коливання курсу гривні до долара та політичні чинники, які можуть змінювати ланцюжки постачань.

