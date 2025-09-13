Apple анонсувала розробку унікального iPhone

Uоловний дизайнер Apple Алан Джай офіційно підтвердив, що iPhone Air – це ще один крок до “унікального скляного пристрою”. Що важливо розуміти, він стане втілення давньої мрії Стіва Джобса.
Головні тези:
- Apple уже багато років працює для реалізації цієї мети.
- Довгоочікувану новинку можна буде побачити уже в 2027 році.
Мрія про скляний iPhone стане реальністю
Як зазначив Алан Джай, йдеться про iPhone, що має виглядати "як один аркуш скла", без рамок навколо екрана і вирізу для фронтальних датчиків.
Багато років поспіль компанія здійснювали кроки для реалізації цієї цілі.
Фахівці звертають увагу на те, що спочатку був представлений iPhone X з безрамковим дисплеєм.
Згодом користувачів здивувало те, що в iPhone 14 Pro "чубчик" поступився місцем Dynamic Island.
У 2025 році всіх приголомшив довгоочікуваний iPhone Air.
Що важливо розуміти, на відміну від iPhone 17 Pro, модель жертвує автономністю і можливостями камери заради екстремальної тонкощі і відчуття легкості.
Як вдалося дізнатися журналістам, вже за 2 роки ми побачимо повністю скляний iPhone.
