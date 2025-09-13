Apple анонсувала розробку унікального iPhone

Uоловний дизайнер Apple Алан Джай офіційно підтвердив, що iPhone Air – це ще один крок до “унікального скляного пристрою”. Що важливо розуміти, він стане втілення давньої мрії Стіва Джобса.

Мрія про скляний iPhone стане реальністю

Як зазначив Алан Джай, йдеться про iPhone, що має виглядати "як один аркуш скла", без рамок навколо екрана і вирізу для фронтальних датчиків.

Багато років поспіль компанія здійснювали кроки для реалізації цієї цілі.

Фахівці звертають увагу на те, що спочатку був представлений iPhone X з безрамковим дисплеєм.

Згодом користувачів здивувало те, що в iPhone 14 Pro "чубчик" поступився місцем Dynamic Island.

У 2025 році всіх приголомшив довгоочікуваний iPhone Air.

Що важливо розуміти, на відміну від iPhone 17 Pro, модель жертвує автономністю і можливостями камери заради екстремальної тонкощі і відчуття легкості.

Як вдалося дізнатися журналістам, вже за 2 роки ми побачимо повністю скляний iPhone.