Apple анонсувала розробку унікального iPhone

Мрія про скляний iPhone стане реальністю
Джерело:  The Wall Street Journal

Uоловний дизайнер Apple Алан Джай офіційно підтвердив, що iPhone Air – це ще один крок до “унікального скляного пристрою”. Що важливо розуміти, він стане втілення давньої мрії Стіва Джобса. 

Головні тези:

  • Apple уже багато років працює для реалізації цієї мети.
  • Довгоочікувану новинку можна буде побачити уже в 2027 році.

Як зазначив Алан Джай, йдеться про iPhone, що має виглядати "як один аркуш скла", без рамок навколо екрана і вирізу для фронтальних датчиків.

Багато років поспіль компанія здійснювали кроки для реалізації цієї цілі.

Фахівці звертають увагу на те, що спочатку був представлений iPhone X з безрамковим дисплеєм.

Згодом користувачів здивувало те, що в iPhone 14 Pro "чубчик" поступився місцем Dynamic Island.

У 2025 році всіх приголомшив довгоочікуваний iPhone Air.

Що важливо розуміти, на відміну від iPhone 17 Pro, модель жертвує автономністю і можливостями камери заради екстремальної тонкощі і відчуття легкості.

Як вдалося дізнатися журналістам, вже за 2 роки ми побачимо повністю скляний iPhone.

iOS 26 підготує ґрунт для ювілейного iPhone у 2027 році, який відрізнятиметься вигнутими скляними гранями, ультратонкими рамками й екраном без будь-яких вирізів, — повідомляє Марк Гурман з Bloomberg.

