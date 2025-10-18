Apple столкнулась с серьезными проблемами во время создания нового iPhone
Apple столкнулась с серьезными проблемами во время создания нового iPhone

Когда ждать складной iPhone?
Источник:  online.ua

Многие поклонники смартфонов Apple мечтают наконец увидеть складной iPhone. Однако, по словам инсайдеров, ждать придется еще долго, ведь компания столкнулась с неожиданными вызовами в процессе его создания.

Когда ждать складной iPhone?

Как удалось узнать аналитикам Mizuho Securities, компания рассчитала, что впервые сможет представить долгожданный гибкий смартфон в 2027 году.

Главная причина заключается в том, что разработчики Apple столкнулись сразу с несколькими серьезными проблемами.

Прежде всего, речь идет о сложностях с конструкцией шарнира и гибким OLED-дисплеем.

По словам инсайдеров, компания решила не торопиться, делая ставку на надежность сборки.

Планируемый объем производства панелей снизили с 13 до примерно 9 миллионов штук. Теоретически устройство могли бы показать в 2026 году, но жесткие внутренние стандарты тестирования могут сдвинуть сроки еще дальше.

Ранее ходили слухи о том, что гибкий iPhone будет представлен вместе с линейкой iPhone 18.

Однако стало очевидно, что компания представит его отдельно.

Проблемы, с которыми сталкиваются все производители гибких устройств, остаются прежними: износ шарнира, изломы на экране и сложности с влагозащитой.

