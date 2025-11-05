Apple створює бюджетний MacBook — що відомо
Apple створює бюджетний MacBook — що відомо

Бюджетний MacBook від Apple - перші подробиці
Джерело:  Bloomberg

Згідно з даними Bloomberg, компанія Apple врешті наважилася вийти за межі преміум-сегмента — йдеться про створення першого бюджетного MacBook, що зможе конкурувати з недорогими ноутбукам на Windows.

Головні тези:

  • Придбати такий пристрій зможуть навіть студенти, адже він буде коштувати близько 600-700 доларів.
  • Користувачі можуть розраховувати на тактильний трекпад, але без підсвічування клавіатури. 

Бюджетний MacBook від Apple — перші подробиці

Як вдалося дізнатися журналістам, кодове ім'я новинки — J700.

Наразі цей пристрій знаходиться на початковій стадії виробництва, а також проходить внутрішні випробування.

Презентація ноутбука запланована на першу половину 2026 року.

Цей бюджетний MacBook має своє цільову аудиторію. Йдеться про студентів, бізнес і звичайних користувачів, яким потрібен Мак, однак не надто дорогий.

За попередніми даними, ціна буде коливатися на рівні 600 до 700 доларів, а за характеристиками пристрій буде ближче до базових моделей MacBook Air.

Відомо, що ноутбук отримає 13,6-дюймовий LCD-екран, чіп A18 Pro, 12 ГБ оперативної пам'яті та 256 ГБ вбудованої. Також йому приписують алюмінієвий корпус від Air, тактильний трекпад, але без підсвічування клавіатури. Thunderbolt-портів не буде, зате збережеться USB 3.2 Gen 2 зі швидкістю до 10 Гб/с.

Окрім того, наголошується, що компанія готує великі оновлення iPhone, iPad і MacBook на своє 50-ти річчя.

