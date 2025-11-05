Apple створює бюджетний MacBook — що відомо

Згідно з даними Bloomberg, компанія Apple врешті наважилася вийти за межі преміум-сегмента — йдеться про створення першого бюджетного MacBook, що зможе конкурувати з недорогими ноутбукам на Windows.
Головні тези:
- Придбати такий пристрій зможуть навіть студенти, адже він буде коштувати близько 600-700 доларів.
- Користувачі можуть розраховувати на тактильний трекпад, але без підсвічування клавіатури.
Бюджетний MacBook від Apple — перші подробиці
Як вдалося дізнатися журналістам, кодове ім'я новинки — J700.
Наразі цей пристрій знаходиться на початковій стадії виробництва, а також проходить внутрішні випробування.
Презентація ноутбука запланована на першу половину 2026 року.
Цей бюджетний MacBook має своє цільову аудиторію. Йдеться про студентів, бізнес і звичайних користувачів, яким потрібен Мак, однак не надто дорогий.
За попередніми даними, ціна буде коливатися на рівні 600 до 700 доларів, а за характеристиками пристрій буде ближче до базових моделей MacBook Air.
Окрім того, наголошується, що компанія готує великі оновлення iPhone, iPad і MacBook на своє 50-ти річчя.
