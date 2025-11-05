Apple создает бюджетный MacBook — что известно
Apple создает бюджетный MacBook — что известно

Бюджетный MacBook от Apple - первые подробности
Источник:  Bloomberg

Согласно данным Bloomberg, компания Apple наконец решилась выйти за пределы премиум-сегмента — речь идет о создании первого бюджетного MacBook, который сможет конкурировать с недорогими ноутбуками на Windows.

Главные тезисы

  • Приобрести такое устройство смогут даже студенты, ведь оно будет стоить около 600-700 долларов.
  • Пользователи могут рассчитывать на тактильный трекпад, но без подсветки клавиатуры.

Бюджетный MacBook от Apple — первые подробности

Как удалось узнать журналистам, кодовое имя новинки — J700.

В настоящее время устройство находится на начальной стадии производства, а также проходит внутренние испытания.

Презентация ноутбука намечена на первую половину 2026 года.

Этот бюджетный MacBook имеет свою целевую аудиторию. Речь идет о студентах, бизнесе и обычных пользователях, которым нужен Мак, однако не слишком дорогой.

По предварительным данным, цена будет колебаться на уровне от 600 до 700 долларов, а по характеристикам устройство будет ближе к базовым моделям MacBook Air.

Известно, что ноутбук получит 13,6-дюймовый LCD экран, чип A18 Pro, 12 ГБ оперативной памяти и 256 ГБ встроенной. Также ему приписывают алюминиевый корпус от Air, тактильный трекпад, но без подсветки клавиатуры. Thunderbolt-портов не будет, зато сохранится USB 3.2 Gen 2 со скоростью до 10 Гб/с.

Кроме того, указано, что компания готовит обновления iPhone, iPad и MacBook на свое 50-летие.

