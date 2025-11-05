Apple создает бюджетный MacBook — что известно

Согласно данным Bloomberg, компания Apple наконец решилась выйти за пределы премиум-сегмента — речь идет о создании первого бюджетного MacBook, который сможет конкурировать с недорогими ноутбуками на Windows.
Главные тезисы
- Приобрести такое устройство смогут даже студенты, ведь оно будет стоить около 600-700 долларов.
- Пользователи могут рассчитывать на тактильный трекпад, но без подсветки клавиатуры.
Бюджетный MacBook от Apple — первые подробности
Как удалось узнать журналистам, кодовое имя новинки — J700.
В настоящее время устройство находится на начальной стадии производства, а также проходит внутренние испытания.
Презентация ноутбука намечена на первую половину 2026 года.
Этот бюджетный MacBook имеет свою целевую аудиторию. Речь идет о студентах, бизнесе и обычных пользователях, которым нужен Мак, однако не слишком дорогой.
По предварительным данным, цена будет колебаться на уровне от 600 до 700 долларов, а по характеристикам устройство будет ближе к базовым моделям MacBook Air.
Кроме того, указано, что компания готовит обновления iPhone, iPad и MacBook на свое 50-летие.
Больше по теме
- Категория
- Технологии
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Технологии
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Технологии
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-