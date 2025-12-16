ЗМІ розкрили розмір "скромної" зарплатні глави Apple

Журнал Fortune дізнався про те, що очільник Apple Тім Кук заробляє значно менше, ніж можна було б очікувати від генерального директора компанії з капіталізацією в 4 трильйони доларів. Що важливо розуміти, йдеться про “скромні” 74,6 мільйона доларів за рік.
Головні тези:
- Саме Кук перетворив Apple на лідера світового ринку.
- Також він збільшив ринкову вартість компанії на 13900%.
Тім Кук не наживається на своїй роботі
Журналісти звертають увагу на те, що щорічна зарплатня у розмірі 74,6 мільйона доларів на тлі інших топ-менеджерів США виглядає відносно “скромно”.
Що важливо розуміти, Тім Кук залишається лише сьомим найбільш високооплачуваним CEO у Штатах.
На першій сходинці у цьому рейтингу опинися глава Axon Рік Сміт із зарплатою 164,5 мільйонів доларів на рік.
Як зазначає редакція видання Fortune, не можна ігнорувати той факт, що протягом останніх 14 років керівництва Apple Кук збільшив ринкову вартість компанії приблизно на 13900%.
Саме завдяки його зусиллям та таланту вона стала беззаперечним лідером світового ринку.
Більше по темі
- Категорія
- Економіка
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Світ
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-