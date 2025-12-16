ЗМІ розкрили розмір "скромної" зарплатні глави Apple

Журнал Fortune дізнався про те, що очільник Apple Тім Кук заробляє значно менше, ніж можна було б очікувати від генерального директора компанії з капіталізацією в 4 трильйони доларів. Що важливо розуміти, йдеться про “скромні” 74,6 мільйона доларів за рік.

Тім Кук не наживається на своїй роботі

Журналісти звертають увагу на те, що щорічна зарплатня у розмірі 74,6 мільйона доларів на тлі інших топ-менеджерів США виглядає відносно “скромно”.

Що важливо розуміти, Тім Кук залишається лише сьомим найбільш високооплачуваним CEO у Штатах.

На першій сходинці у цьому рейтингу опинися глава Axon Рік Сміт із зарплатою 164,5 мільйонів доларів на рік.

Проте Тім Кук все одно заробляє еквівалент середньої річної зарплати американця приблизно за 7 годин. За два дні він може дозволити собі купівлю будинку вартістю близько 439 тисяч доларів.

Як зазначає редакція видання Fortune, не можна ігнорувати той факт, що протягом останніх 14 років керівництва Apple Кук збільшив ринкову вартість компанії приблизно на 13900%.

Саме завдяки його зусиллям та таланту вона стала беззаперечним лідером світового ринку.