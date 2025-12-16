СМИ раскрыли размер "скромной" зарплаты главы Apple

Журнал Fortune узнал о том, что глава Apple Тим Кук зарабатывает гораздо меньше, чем можно было бы ожидать от генерального директора компании с капитализацией в 4 триллиона долларов. Что важно понимать, речь идет о 74,6 миллиона долларов в год.
Главные тезисы
- Именно Кук превратил Apple в лидера мирового рынка.
- Также он увеличил рыночную стоимость компании на 13 900%.
Тим Кук не наживается на своей работе
Журналисты обращают внимание на то, что ежегодная зарплата в размере 74,6 миллионов долларов на фоне других топ-менеджеров США выглядит относительно "скромно".
Что важно понимать, Тим Кук оказался лишь седьмым, наиболее высокооплачиваемым CEO в Штатах.
На первой строчке в этом рейтинге — глава Axon Рик Смит с зарплатой 164,5 миллиона долларов в год.
Как отмечает редакция издания Fortune, нельзя игнорировать тот факт, что за последние 14 лет руководство Apple Кук увеличило рыночную стоимость компании примерно на 13900%.
Именно благодаря его усилиям и таланту она стала безоговорочным лидером мирового рынка.
Больше по теме
- Категория
- Экономика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Мир
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-