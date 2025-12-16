СМИ раскрыли размер "скромной" зарплаты главы Apple

Журнал Fortune узнал о том, что глава Apple Тим Кук зарабатывает гораздо меньше, чем можно было бы ожидать от генерального директора компании с капитализацией в 4 триллиона долларов. Что важно понимать, речь идет о 74,6 миллиона долларов в год.

Тим Кук не наживается на своей работе

Журналисты обращают внимание на то, что ежегодная зарплата в размере 74,6 миллионов долларов на фоне других топ-менеджеров США выглядит относительно "скромно".

Что важно понимать, Тим Кук оказался лишь седьмым, наиболее высокооплачиваемым CEO в Штатах.

На первой строчке в этом рейтинге — глава Axon Рик Смит с зарплатой 164,5 миллиона долларов в год.

Тем не менее, Тим Кук все равно зарабатывает эквивалент средней годовой зарплаты американца примерно за 7 часов. За два дня он может позволить себе покупку дома стоимостью около 439 тысяч долларов. Поделиться

Как отмечает редакция издания Fortune, нельзя игнорировать тот факт, что за последние 14 лет руководство Apple Кук увеличило рыночную стоимость компании примерно на 13900%.

Именно благодаря его усилиям и таланту она стала безоговорочным лидером мирового рынка.