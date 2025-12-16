СМИ раскрыли размер "скромной" зарплаты главы Apple
СМИ раскрыли размер "скромной" зарплаты главы Apple

Тим Кук не наживается на своей работе
Читати українською
Источник:  Fortune

Журнал Fortune узнал о том, что глава Apple Тим Кук зарабатывает гораздо меньше, чем можно было бы ожидать от генерального директора компании с капитализацией в 4 триллиона долларов. Что важно понимать, речь идет о 74,6 миллиона долларов в год.

Главные тезисы

  • Именно Кук превратил Apple в лидера мирового рынка.
  • Также он увеличил рыночную стоимость компании на 13 900%.

Журналисты обращают внимание на то, что ежегодная зарплата в размере 74,6 миллионов долларов на фоне других топ-менеджеров США выглядит относительно "скромно".

Что важно понимать, Тим Кук оказался лишь седьмым, наиболее высокооплачиваемым CEO в Штатах.

На первой строчке в этом рейтинге — глава Axon Рик Смит с зарплатой 164,5 миллиона долларов в год.

Тем не менее, Тим Кук все равно зарабатывает эквивалент средней годовой зарплаты американца примерно за 7 часов. За два дня он может позволить себе покупку дома стоимостью около 439 тысяч долларов.

Как отмечает редакция издания Fortune, нельзя игнорировать тот факт, что за последние 14 лет руководство Apple Кук увеличило рыночную стоимость компании примерно на 13900%.

Именно благодаря его усилиям и таланту она стала безоговорочным лидером мирового рынка.

Под его управлением Apple также показала рекордную выручку в 124,3 млрд долларов в первом квартале 2025 финансового года.

