Артем Пивоваров презентовал щемящий клип на стихи Василия Симоненко — видео

Артем Пивоваров представляет новый клип "Ты знаешь, что ты человек" на стихи Василия Симоненко. Работа создана в рамках проекта "Твои стихи, мои ноты".
Артем Пивоваров выпустил новый клип
"Ты знаешь, что ты человек": воспевание уникальности личности в новой работе Артема Пивоварова
В рамках проекта "Твои стихи, мои ноты" Артем Пивоваров представляет работу "Ты знаешь, что ты человек" на стихи Василия Симоненко.
Василий Симоненко – выдающийся украинский поэт, поборник правды, патриот, который за 28 лет жизни успел создать множество прекрасных произведений. Симоненко был певцом человеческой личности и транслировал свои убеждения через творчество. Во времена, когда людей лишали свободы самовыражения, поэт напоминал читателю о его уникальности.
"Ты знаешь, что ты человек" побуждает к размышлению о ценности жизни. Человек является неповторимой частью мироздания. Это показано в клипе, съемки которого проходили во время благотворительного концертного тура Артема Пивоварова в Португалии и Австрии. Главный герой видео находится в единении с природой, вечной в отличие от человека.
Артем Пивоваров:
Вышел первый альбом из проекта Артема Пивоварова «Твои Стихи, мои Ноты»
В марте 2023 Артем Пивоваров представил альбом "Твои стихи, мои ноты" – туда вошли все его песни на стихи украинских поэтов. Следует отметить, что композиции записаны в коллаборации с другими известными артистами – Дорофеевой, Олегом Скрипкой, Олей Поляковой, Златой Огневич и другими.
Цель данного проекта – популяризировать украинскую культуру через призму музыки. Как считает сам музыкант, у него это довольно хорошо получилось.
Новый альбом Артема состоит из трех новинок, двух обновленных версий уже выпущенных песен, а также уже ставших популярными композиций. К проекту присоединились NK, DOROFEEVA, Олег Скрипка, Оля Полякова, Алена Алена, KALUSH, Злата Огневич, Yarmak, Лилу45, SHUMEI, Евгений Хмара, Павел Шилько.
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