Артем Пивоваров презентовал щемящий клип на стихи Василия Симоненко — видео
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Артем Пивоваров презентовал щемящий клип на стихи Василия Симоненко — видео

Артем Пивоваров
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Источник:  online.ua

Артем Пивоваров представляет новый клип "Ты знаешь, что ты человек" на стихи Василия Симоненко. Работа создана в рамках проекта "Твои стихи, мои ноты".

Артем Пивоваров выпустил новый клип

"Ты знаешь, что ты человек": воспевание уникальности личности в новой работе Артема Пивоварова

В рамках проекта "Твои стихи, мои ноты" Артем Пивоваров представляет работу "Ты знаешь, что ты человек" на стихи Василия Симоненко.

Василий Симоненко – выдающийся украинский поэт, поборник правды, патриот, который за 28 лет жизни успел создать множество прекрасных произведений. Симоненко был певцом человеческой личности и транслировал свои убеждения через творчество. Во времена, когда людей лишали свободы самовыражения, поэт напоминал читателю о его уникальности.

"Ты знаешь, что ты человек" побуждает к размышлению о ценности жизни. Человек является неповторимой частью мироздания. Это показано в клипе, съемки которого проходили во время благотворительного концертного тура Артема Пивоварова в Португалии и Австрии. Главный герой видео находится в единении с природой, вечной в отличие от человека.

Артем Пивоваров
online.ua

Артем Пивоваров:

Эта работа является напоминанием о том, что наше пребывание на этой земле непродолжительно, поэтому нужно жить здесь и сейчас. Не бояться чувств и испытаний, пробовать что-нибудь новое, не откладывая ничего на потом.

Вышел первый альбом из проекта Артема Пивоварова «Твои Стихи, мои Ноты»

В марте 2023 Артем Пивоваров представил альбом "Твои стихи, мои ноты" – туда вошли все его песни на стихи украинских поэтов. Следует отметить, что композиции записаны в коллаборации с другими известными артистами – Дорофеевой, Олегом Скрипкой, Олей Поляковой, Златой Огневич и другими.

Цель данного проекта – популяризировать украинскую культуру через призму музыки. Как считает сам музыкант, у него это довольно хорошо получилось.

Когда я начал погружаться в мир украинской поэзии, я понял, что это станет частью моего творчества. У нас много ярких фигур, влияющих на развитие культуры и способствовавших формированию важных ментальных черт украинцев. Я хочу, чтобы об этих людях и их творчестве узнало как можно больше людей. Это главная цель проекта "Твои стихи, мои ноты" и моя важная миссия. Этот альбом отражает внутренний мир украинцев. Послушав его, можно узнать больше об украинской душе и судьбе нашего народа, – прокомментировал Пивоваров.

Новый альбом Артема состоит из трех новинок, двух обновленных версий уже выпущенных песен, а также уже ставших популярными композиций. К проекту присоединились NK, DOROFEEVA, Олег Скрипка, Оля Полякова, Алена Алена, KALUSH, Злата Огневич, Yarmak, Лилу45, SHUMEI, Евгений Хмара, Павел Шилько.

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