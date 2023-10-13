Артем Пивоваров презентував щемкий кліп на вірш Василя Симоненка — відео
Категорія
Шоу-бізнес
Дата публікації

Артем Пивоваров презентував щемкий кліп на вірш Василя Симоненка — відео

Артем Пивоваров
Джерело:  online.ua

Артем Пивоваров представляє новий кліп “Ти знаєш, що ти людина” на вірш Василя Симоненка. Роботу створено у межах проєкту “Твої вірші, мої ноти”.

Артем Пивоваров випустив новий кліп

“Ти знаєш, що ти людина”: оспівування унікальності особистості у новій роботі Артема Пивоварова

У межах проєкту “Твої вірші, мої ноти” Артем Пивоваров представляє роботу "Ти знаєш, що ти людина" на вірш Василя Симоненка.

Василь Симоненко – видатний український поет, поборник правди, патріот, що за 28 років життя встиг створити велику кількість прекрасних творів. Симоненко був співцем людської особистості та транслював свої переконання через творчость. У часи, коли людей позбавляли свободи самовираження, поет нагадував читачеві про його унікальність.

"Ти знаєш, що ти людина" спонукає до роздумів про цінність життя. Людина є неповторною частиною світобудови. Це зображено у кліпі, зйомки якого проходили під час благодійного концертного туру Артема Пивоварова в Португалії та Австрії. Головний герой відео перебуває у єднанні з природою, що є вічною на відміну від людини.

Артем Пивоваров
online.ua

Артем Пивоваров:

Ця робота є нагадуванням про те, що наше перебування на цій землі нетривале, тому треба жити тут і зараз. Не боятися почуттів та випробувань, пробувати щось нове, не відкладаючи нічого на потім.

Вийшов перший альбом з проєкту Артема Пивоварова «Твої Вірші, мої Ноти»

У березні 2023 року Артем Пивоваров представив альбом "Твої вірші, мої ноти" – туди увійшли всі його пісні на вірші українських поетів. Слід зазначити, що композиції записані в колаборації з іншими відомими артистами - Дорофєєвою, Олегом Скрипкою, Олею Поляковою, Златою Огневич та іншими.

Мета даного проекту – популяризувати українську культуру через призму музики. Як вважає сам музикант, у нього це досить непогано вийшло.

Коли я почав занурюватися у світ української поезії, зрозумів, що це стане частиною моєї творчості. У нас багато яскравих постатей, які впливали на розвиток культури та сприяли формуванню важливих ментальних рис українців. Я хочу, щоб про цих людей і їхню творчість дізналося якомога більше людей. Це головна мета проекту "Твої вірші, мої ноти" і моя важлива місія. Цей альбом є відображенням внутрішнього світу українців. Послухавши його, можна дізнатися більше про українську душу і долю нашого народу, – прокоментував Пивоваров.

Новий альбом Артема складається з трьох новинок, двох оновлених версій вже випущених пісень, а також тих композицій, які вже стали популярними. До проекту приєдналися NK, DOROFEEVA, Олег Скрипка, Оля Полякова, Альона Альона, KALUSH, Злата Огнєвіч, Yarmak, Лілу45, SHUMEI, Євген Хмара, Павло Шилько.

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