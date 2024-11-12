Астрофизики признали ошибочные представления об Уране. В чем причина
Категория
Наука и медицина
Дата публикации

Астрофизики признали ошибочные представления об Уране. В чем причина

Уран
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Источник:  Nature

Ученые сочли ошибку в представлении о планете Уран, которые были сформированы по результатам миссии космического корабля NASA Voyager-2 в 1986 году.

Главные тезисы

  • Астрофизики признали ошибочность своих представлений об Уране, которая была вызвана уничтожением магнитосферы планеты солнечным ветром
  • Новые данные указывают на возможное наличие подземных океанов на спутниках Урана, что открывает новые перспективы для изучения жизни во внешней части Солнечной системы
  • Ученые обнаружили, что условия солнечного ветра, присутствующие при миссии Voyager-2 к Урану, встречаются редко, что привело к формированию недостоверных представлений об этой планете
  • Исследования показали, что спутники Урана, включая Титанию и Оберона, могут содержать подземные океаны, что делает их ключевыми объектами для дальнейшего изучения возможной жизни во внешней части Солнечной системы
  • 14 октября NASA запустили космический корабль для изучения спутника Юпитера Европы, что подчеркивает актуальность исследований спутников и планет в нашей солнечной системе

В чем состоят ошибочные представления астрофизиков об Уране

Отмечается, что впервые Уран в 1781 году открыл астроном Уильям Гершель. Ему удалось увидеть планету и описать ее.

В 1986 году NASA отправило в Уран Voyager-2, чтобы с близкого расстояния получить информацию об этой ледяной и загадочной планете.

Астрофизики пока признают, что в момент, когда Voyager-2 достиг орбиты Урана, планета находилась в особом состоянии.

Астрофизики ошибались в своих представлениях об Уране
Уран и его спутники

В частности, незадолго до приближения космического аппарата NASA к Урану планета испытала интенсивное влияние солнечного ветра — скоростного потока выпускаемых Солнцем заряженных частиц.

Это привело к тому, что потоки солнечного ветра просто уничтожили магнитосферу Урана, препятствующую воздействию солнечного и космического излучений.

Фото Урана Voyager-2 были сделаны в тот момент, когда магнитосфера Урана хранила около 20% от обычного объема.

Мы обнаружили, что условия солнечного ветра, присутствующие во время пролета, встречаются только в 4% случаев. Пролет произошел во время максимальной пиковой интенсивности солнечного ветра, — объясняет ведущий автор исследования, астрофизик из Лаборатории реактивного движения NASA Джейми Джасински.

Он добавил, что если бы Voyager-2 добрался до Урана хотя бы на неделю позже, астрофизики смогли бы увидеть привычный вид магнитосферы планеты, напоминающей магнитосферы Юпитера, Сатурна и Нептуна.

Однако по результатам наблюдений Voyager-2 были созданы ложные представления о том, что магнитосфера Урана имеет очень интенсивные пояса высокоэнергетических электронов, однако у них отсутствует плазма.

Плазменная среда любой планетарной магнитосферы обычно состоит из плазмы солнечного ветра, плазмы любых спутников, присутствующих внутри магнитосферы, и плазмы атмосферы планеты. На Уране мы не видели плазму от солнечного ветра или от спутников. И измеряемая плазма была очень разреженной, — подчеркнул Джассински.

Что известно о новых данных по спутникам Урана

До этого астрофизики считали, что спутники Урана — Титания и Оберон преимущественно двигаются за пределами магнитосферы планеты, однако ученые склоняются к тому, что все как раз наоборот.

Это должно в дальнейшем облегчить поиск подземных океанов на них.

Из-за больших размеров по сравнению с другими крупными спутниками, их обоих считают главными кандидатами для открытия океанов жидкой воды в системе Урана, отметил планетолог Лаборатории реактивного движения и соавтор исследования Кори Кокрейн.

Астрофизики пытаются понять, пригодны ли для существования жизни условия в океанах под поверхностью спутников во внешней части Солнечной системы. Для этого 14 октября NASA запустили космический корабль к спутнику Юпитера Европы.

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