Ученые сочли ошибку в представлении о планете Уран, которые были сформированы по результатам миссии космического корабля NASA Voyager-2 в 1986 году.
Главные тезисы
- Астрофизики признали ошибочность своих представлений об Уране, которая была вызвана уничтожением магнитосферы планеты солнечным ветром
- Новые данные указывают на возможное наличие подземных океанов на спутниках Урана, что открывает новые перспективы для изучения жизни во внешней части Солнечной системы
- Ученые обнаружили, что условия солнечного ветра, присутствующие при миссии Voyager-2 к Урану, встречаются редко, что привело к формированию недостоверных представлений об этой планете
- Исследования показали, что спутники Урана, включая Титанию и Оберона, могут содержать подземные океаны, что делает их ключевыми объектами для дальнейшего изучения возможной жизни во внешней части Солнечной системы
- 14 октября NASA запустили космический корабль для изучения спутника Юпитера Европы, что подчеркивает актуальность исследований спутников и планет в нашей солнечной системе
В чем состоят ошибочные представления астрофизиков об Уране
Отмечается, что впервые Уран в 1781 году открыл астроном Уильям Гершель. Ему удалось увидеть планету и описать ее.
В 1986 году NASA отправило в Уран Voyager-2, чтобы с близкого расстояния получить информацию об этой ледяной и загадочной планете.
Астрофизики пока признают, что в момент, когда Voyager-2 достиг орбиты Урана, планета находилась в особом состоянии.
В частности, незадолго до приближения космического аппарата NASA к Урану планета испытала интенсивное влияние солнечного ветра — скоростного потока выпускаемых Солнцем заряженных частиц.
Это привело к тому, что потоки солнечного ветра просто уничтожили магнитосферу Урана, препятствующую воздействию солнечного и космического излучений.
Фото Урана Voyager-2 были сделаны в тот момент, когда магнитосфера Урана хранила около 20% от обычного объема.
Он добавил, что если бы Voyager-2 добрался до Урана хотя бы на неделю позже, астрофизики смогли бы увидеть привычный вид магнитосферы планеты, напоминающей магнитосферы Юпитера, Сатурна и Нептуна.
Однако по результатам наблюдений Voyager-2 были созданы ложные представления о том, что магнитосфера Урана имеет очень интенсивные пояса высокоэнергетических электронов, однако у них отсутствует плазма.
Что известно о новых данных по спутникам Урана
До этого астрофизики считали, что спутники Урана — Титания и Оберон преимущественно двигаются за пределами магнитосферы планеты, однако ученые склоняются к тому, что все как раз наоборот.
Это должно в дальнейшем облегчить поиск подземных океанов на них.
Астрофизики пытаются понять, пригодны ли для существования жизни условия в океанах под поверхностью спутников во внешней части Солнечной системы. Для этого 14 октября NASA запустили космический корабль к спутнику Юпитера Европы.
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