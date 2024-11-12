Науковці визнали помилку в уявлення про планету Уран, які були сформовані за результатами місії космічного корабля NASA Voyager-2 у 1986 році.
Головні тези:
- Помилкові уявлення астрофізиків про Уран уперше виявлені у результаті місії Voyager-2.
- Сонячний вітер знищив магнітосферу Урана, що призвело до хибних уявлень про планету.
- Нові дані показують, що супутники Урана можуть мати підземні океани рідкої води.
- Астрофізики досліджують умови для існування життя у океанах супутників Урана.
- 14 жовтня NASA запустили космічний корабель для вивчення супутника Юпітера Європи.
У чому полягають помилкові уявлення астрофізиків про Уран
Зазначається, що вперше Уран у 1781 відкрив астроном Вільям Гершель. Йому вдалось побачити планету та описати її.
У 1986 році NASA відправило до Урана Voyager-2, аби з близької відстані отримати інформацію про цю крижану та загадкову планету.
Наразі астрофізики визнають, що у момент, коли Voyager-2 досяг орбіти Урана, планета перебувала у особливому стані.
Зокрема, незадовго до наближення космічного апарату NASA до Урану планета зазнала інтенсивного впливу сонячного вітру — швидкісного потоку заряджених частинок, які випускаються Сонцем.
Це призвело до того, що потоки сонячного вітру просто знищили магнітосферу Урана, яка має перешкоджати впливу сонячного та космічного випромінювань.
Знімки Урана Voyager-2 були зроблені у той момент, коли магнітосфера Урана зберігала близько 20% від звичайного обсягу.
Він додав, що якби Voyager-2 дістався Урана хоча б на тиждень пізніше, астрофізики змогли б побачити звичний вигляд магнітосфери планети, яка нагадує магнітосфери Юпітера, Сатурна та Нептуна.
Однак за результатами спостережень Voyager-2 були створені хибні уявлення про те, що магнітосфера Урану має надзвичайно інтенсивні пояси високоенергетичних електронів, однак у них відсутня плазма.
Що відомо про нові дані щодо супутників Урана
До цього астрофізики вважали, що супутники Урана — Титанія та Оберон переважно рухаються по за межами магнітосфери планети, однак наразі науковці схиляються до того, що все як раз навпаки.
Це має у подальшому полегшити пошук підземних океанів на них.
Наразі астрофізики намагаються зрозуміти, чи є придатні для існування життя умови в океанах під поверхнею супутників у зовнішній частині Сонячної системи. Для цього 14 жовтня NASA запустили космічний корабель до супутника Юпітера Європи.
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