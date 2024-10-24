Астрономам впервые удалось доказать существование трех гравитационно связанных между собой объектов в системе с черной дырой.
Главные тезисы
- Исследование астрофизиков обнаружило тройные системы с черными дырами, подтверждая возможность прямого коллапса для их образования.
- Открытие системы V404 Cygni изменяет традиционные представления о происхождении черных дыр и их эволюции в космосе.
- Структура тройной системы с черной дырой вызывает ученых на исследование возможности существования других таких систем во Вселенной.
- Открытие помогает пересмотреть представление о возникновении черных дыр и их жизненном цикле, вызывая интерес к уникальным эволюционным процессам.
- Ученые подчеркивают, что тройная система с черной дырой V404 Cygni может стать первым прямым доказательством того, что черная дыра образовалась в результате прямого коллапса, а не взрыва супернового.
Что известно о тройных системах с черной дырой
Отмечается, что астрофизики из Массачусетского технологического института на расстоянии 8 тыс. световых лет обнаружили в нашей галактике систему звезды и черной дыры, которая поглощает энергию из нее.
Связь между двумя телами была обнаружена еще в 1992 году — оттоки ученые описали систему в более чем 1300 научных статьях, назвав ее V404 Cygni.
Однако в рамках более детального исследования было установлено, что систему действительно составляют три объекта.
Астрономы доказали, что вокруг первой звезды вращается более отдаленная звезда.
По подсчетам ученых, звезда, теряющая энергию в пользу черной дыры, вращается вокруг нее на расстоянии всего 6,5 земных дней.
В то же время третья звезда размещается настолько далеко от черной дыры, что вращается вокруг нее раз в 70 тыс. земных лет.
По словам Кевина Берджа, открытие произошло по счастливой случайности, поскольку гипотеза о существовании третьего объекта была сделана во время просмотра фотографий V404 Cygni.
Чаще всего черные дыры образуются вследствие мощного взрыва умирающей сверхновой, когда выделяется огромное количество энергии и света в процессе последнего взрыва перед коллапсом.
В этот момент происходит пренатальный толчок — мощный импульс, отталкивающий черную дыру в противоположном направлении от вытесненной материи.
В таких условиях гравитационно связанная с черной дырой звезда может пережить взрыв суперновой и остаться в системе.
В то же время, сила гравитации быстро снижается на больших расстояниях. То есть другие отдаленные звезды, имеющие более слабую гравитационную связь с черной дырой, должны быть выброшены в космос.
Однако учёные попытались выяснить, почему в этом случае третью звезду не выбросило за пределы системы.
По результатам ряда моделирований ученые выяснили, что три объекта оставались в системе в подавляющем большинстве созданных симуляций, где черная дыра образовалась не в результате взрыва супернового, а прямого коллапса.
Как объясняют ученые, черная дыра системы V404 Cygni, вероятно, возникла в результате "более мягкого" процесса, во время которого звезда меняется без внезапного взрыва.
Авторы работы считают, что новая тройная система может быть первым прямым доказательством того, что черная дыра образовалась в результате прямого коллапса.
Ученым также удалось установить примерный возраст системы благодаря информации о том, что отдаленная звезда находится в процессе эволюции красного гиганта — одного из этапов жизни этих объектов.
Ученые отмечают, что по их подсчетам этой системе уже около 4 млрд лет.
Больше по теме
- Категория
- Технологии
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Наука и медицина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Наука и медицина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-