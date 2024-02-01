Астронавты МКС показали свечение атмосферы — фото

Астронавты с борта Международной космической станции (МКС) сделали ошеломляющую фотографию собственного свечения атмосферы Земли. В результате на снимке видна золотистая полоса света, освещающая горизонт нашей планет.
Астронавты МКС сделали изображение свечения атмосферы
Собственно свечение атмосферы Земли возникает, когда свет Солнца взаимодействует с атомами и молекулами в атмосфере планеты. На новом снимке астронавтов МКС видно яркое золотистое свечение, огибающее Землю вместе с коричневой полосой на фоне темного космоса, усыпанного звездами.
Согласно сообщению NASA, этот потрясающий снимок был сделан астронавтами, когда МКС находилась на высоте 415 км и пролетала над Тихим океаном. Когда солнечный ультрафиолетовый свет проникает в верхние слои атмосферы Земли, то его частицы вступают во взаимодействие с молекулами азота, кислорода, натрия и озона. Когда происходит столкновение солнечных частиц с компонентами атмосферы Земли, то выделяется свет.
Собственно свечение атмосферы Земли лучше видно, когда на планете наступает ночь. Поэтому этот снимок был сделан с большой выдержкой, что позволило проникнуть в камеру достаточного количества света и таким образом стало видно потрясающее зрелище.
МКС вращается вокруг Земли со скоростью 8 км/с и полный оборот вокруг планеты совершает примерно за 90 минут. В сутки с борта МКС можно увидеть 16 лестниц и заходов Солнца. На каждый оборот космической станции вокруг Земли приходится 45 минут дневного света и 45 минут ночи.
Кроме золотистой и коричневой полосы света, огибающие планету, на снимке видны белые облака, проплывающие на фоне синего Тихого океана. В кадр также попали сегменты МКС, такие как модуль "Наука" и стыковочный модуль "Причал", принадлежащие российскому "Роскосмосу". Эти модули, соединенные вместе, видны в левой части снимка. Модуль "Наука" прибыл на МКС в июле 2021 года, а модуль "Причал" — в ноябре того же года.
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