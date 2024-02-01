Астронавти МКС показали світіння атмосфери — фото

Астронавти МКС зробили зображення світіння атмосфери

Власне світіння атмосфери Землі виникає, коли світло Сонця взаємодіє з атомами і молекулами в атмосфері планети. На новому знімку астронавтів МКС, видно яскраве золотисте світіння, яке огинає Землю разом із коричневою смугою на тлі темного космосу, всипаного зірками.

Згідно з повідомленням NASA, цей приголомшливий знімок був зроблений астронавтами, коли МКС перебувала на висоті 415 км і пролітала над Тихим океаном. Коли сонячне ультрафіолетове світло проникає у верхні шари атмосфери Землі, то його частинки вступають у взаємодію з молекулами азоту, кисню, натрію і озону. Коли відбувається зіткнення сонячних частинок з компонентами атмосфери Землі, то виділяється світло.

Власне світіння атмосфери Землі краще видно, коли на планеті настає ніч. Тому цей знімок було зроблено з великою витримкою, що дало змогу проникнути в камеру достатній кількості світла і таким чином стало видно приголомшливе видовище.

МКС обертається навколо Землі зі швидкістю 8 км/с і повний оберт навколо планети робить приблизно за 90 хвилин. За добу з борту МКС можна побачити 16 сходів і заходів Сонця. На кожен оберт космічної станції навколо Землі припадає 45 хвилин денного світла і 45 хвилин темної ночі.

Крім золотистої і коричневої смуги світла, що огинають планету, на знімку видно білі хмари, які пропливають на тлі синього Тихого океану. У кадр також потрапили сегменти МКС, такі як модуль "Наука" і стикувальний модуль "Причал", які належать російському "Роскосмосу". Ці модулі, які з'єднані разом, видно в лівій частині знімка. Модуль "Наука" прибув на МКС у липні 2021 року, а модуль "Причал" — у листопаді того самого року.