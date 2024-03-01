Австралия отказала Украине в помощи — детали

Украина просила Австралию предоставить ей уголь как помощь и однажды Киеву доставили 80 тысяч тонн топлива. Однако второй раз Канберра отказала Киеву в просьбе.
Австралия отказала Украине в просьбе помочь ей углем
По словам премьер-министра Австралии Энтони Альбанезе, в 2022 году Австралия уже отправила около 80 тысяч тонн угля Украине и на это было потрачено около 20 млн долларов.
В конце прошлого года Украина снова обратилась в Австралию за аналогичной помощью, но премьер решил предоставить Киеву финансы. Речь идет о 32,5 млн. долларов.
Альбанезе сказала, что Австралия решила не передавать новую партию угля Украине из-за того, что страна расположена достаточно далеко и может сама найти энергоресурсы где-нибудь поближе.
Он подчеркнул, что Австралия экспортирует свой уголь ближайшим соседям, а именно в Индию и Китай.
Также премьер подчеркнул, что Австралия и без поставок угля является одним из крупнейших доноров Украины среди стран, не входящих в Североатлантический альянс.
Альбанезе подчеркнул, что Украина может сама решить, на какие нужды потратить деньги, переданные Австралии. Киев сам определит — купить ему оружие или энергоресурсы.
Помощь Австралии
Несмотря на то, что Австралия находится вдали от Украины, она помогает украинцам и осудила российское вторжение. Канберра предоставила военную и финансовую помощь, отправила инструкторов для обучения украинских военных.
Австралийский горнодобывающий магнат и филантроп Эндрю Форрест и его бывшая жена Никола через свой фонд Minderoo выделили 5 млн австралийских долларов в помощь в разминировании сельскохозяйственных районов Украины.
Недавно Австралия выделяет финансовую помощь в поддержку обороны Украины. Речь идет о более чем 32 млн долларов.
Недавно посол Украины в Австралии Василий Мирошниченко заявил, что Канберра должен изменить подход к помощи Украине и предоставить ей танки Abrams, а также деньги.
Больше по теме
- Категория
- Мир
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Наука и медицина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Мир
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-