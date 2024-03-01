Австралія відмовила Україні в допомозі — деталі

Україна просила Австралію надати їй вугілля як допомогу і один раз Києву доставили 80 тисяч тонн палива. Однак вдруге Канберра відмовила Києву в проханні.

Австралія відмовила Україні в проханні допомогти їй вугіллям

За словами прем'єр-міністра Австралії Ентоні Альбанезе, у 2022 році Австралія вже відправила близько 80 тисяч тонн вугілля Україні і на це було витрачено майже 20 млн доларів.

Наприкінці минулого року Україна знову звернулася до Австралії за аналогічною допомогою, але прем'єр вирішив надати Києву фінанси. Йдеться про 32,5 млн доларів.

Альбанезе сказала, що Австралія вирішила не передавати нову партію вугілля Україні через те, що країна розташована досить далеко і може сама знайти енергоресурси десь ближче.

Він підкреслив, що Австралія експортує своє вугілля найближчим сусідам, а саме до Індії та Китаю.

Також прем'єр наголосив, що Австралія і без поставок вугілля є одним із найбільших донорів України, серед країн, які не входять до Північноатлантичного альянсу.

Альбанезе наголосив, що Україна може сама вирішити, на які потреби витратити гроші передані Австралії. Київ сам визначить — купити йому зброю чи енергоресурси.

Допомога Австралії

Попри те, що Австралія знаходиться далеко від України, вона допомагає українцям і засудила російське вторгнення. Канберра надала військову та фінансову допомогу, відправила інструкторів для навчання українських військових.

Австралійський гірничодобувний магнат і філантроп Ендрю Форрест і його колишня дружина Нікола через свій фонд Minderoo виділили 5 млн австралійських доларів на допомогу в розмінуванні сільськогосподарських районів України.

Нещодавно Австралія виділяє фінансову допомогу на підтримку оборони України. Йдеться про понад 32 млн доларів.

Нещодавно посол України в Австралії Василь Мирошниченко заявив, що Канберра має змінити підхід до допомоги Україні та надати їй танки Abrams, а також гроші.